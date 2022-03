Avis Bitonto e 2hands Bitonto uniti per l’Ucraina

Avis Bitonto e 2hands Bitonto lanciano una raccolta di beni di prima necessità destinati alla popolazione ucraina.

Le donazioni saranno raccolte in via Carrara 24 fino a sabato 19 marzo dalle 18 alle 20

Per informazioni: 392 4649410 (Massimo) - 366 4731528 (Angela)

COSA SERVE

Salviette

Creme e paste corpo per neonato

Assorbenti

Prodotti per l’igiene intima

Latte e alimenti per bambini (non in vetro)

Ogni tipo di medicinale

Garze, siringhe

Sapone

Dentifricio

Perossido di idrogeno

Acqua

Cibi a lunga conservazione (non in vetro)

Zuppe pronte

Tonno in scatola

Legumi in scatola

Latte in povere

Taralli, gallette di riso

The, caffè solubile