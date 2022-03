Passeggiata contro discarica Fer.Live, appello a partecipare ai cittadini di Bitonto e Terlizzi

In vista della Conferenza di servizi convocata per il 24 marzo alla Città Metropolitana di Bari nell’ambito dell’iter autorizzativo per la discarica Fer.Live, le associazioni Fare Verde Bitonto e Comitato Ambiente è Vita hanno organizzato una passeggiata ecologica per domenica 20 aprile in contrada Colajanni, sito individuato dalla società per l’insediamento dell’impianto. Gli organizzatori fanno appello alle istituzioni e ai cittadini, sia singolarmente sia in forma associata, di Bitonto e Terlizzi, a partecipare.

Con il rilascio dell’AIA (autorizzazione integrata ambientale), nella discarica sarebbero movimentate circa 180mila tonnellate all’anno di rifiuti speciali, come i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane o industriali estremamente nauseabondi per l’elevato contenuto di sostanze organiche, e potenzialmente nocivi per il rischio di contaminazione di suolo, sottosuolo, aria e acqua.

“Durante la passeggiata – spiegano Beppe Cazzolla di Fare Verde Bitonto e Mariantonia Retto del Comitato Ambiente è Vita – attraverseremo le lame, incontreremo quel paesaggio ricco di alberi di ulivo, vigneti e muretti a secco, percorrendo strade rurali e la nuova ciclovia di via Cela, mentre sotto i nostri piedi scorrono antichi torrenti sotterranei. Nelle vicinanze, inoltre, c’è l’antico percorso della via Francigena/Traiana. Ma lungo il percorso incontreremo anche le cave, frutto di scelte sbagliate del secolo scorso. Oggi, l’invito è a non ripetere quegli errori, a non permettere che quegli enormi crateri si riempiano di rifiuti”.

“Smisurato – aggiungono – è il nostro amore verso il territorio, ferrea è la volontà di salvaguardare la salute dei cittadini e delle generazioni future. Per questo, scandiremo il nostro NO ad una nuova minaccia per la nostra terra, nel cuore di una zona agricola da cui, come è notorio, si produce il nostro pregiato olio Dop”.

LA PASSEGGIATA

La passeggiata, lungo un percorso di circa 6 chilometri, partirà domenica mattina alle 9 dall’area di sosta sulla nuova ciclovia su via Cela. Queste le coordinate del luogo di ritrovo, dov’è possibile lasciare l'auto (è fortemente raccomandato di condividere l’auto con più passeggeri o di raggiungere il sito con altri mezzi alternativi): 41°05'07.8"N 16°36'58.7"E HTTPS://T.LY/XLVS.

I più allenati possono arrivare anche a piedi anticipando la partenza. Il punto di ritrovo, solo in questo caso, è alle 7.45 in piazza Caduti del Terrorismo.

Si raccomanda di indossare un abbigliamento idoneo per una passeggiata su strade rurali, borraccia d’acqua, una leggera merenda, giacca impermeabile per ripararsi in caso di pioggia.

L’invito è rivolto a tutti: cittadini, gruppi, associazioni, partiti politici, rappresentanti delle istituzioni, con la preghiera di evitare simboli di partito o di movimenti civico politici.

Al momento hanno già aderito 2hands Bitonto, Bitonto sportiva, Circolo Fotografi Bitonto, Comitato Via Francigena Bitonto, Dynamik Bike Bitonto, Era Murgiae, Folkémigra, Guardie zoofile Bari, Inachis, Italia Nostra, Legambiente Bitonto, Legambiente Terlizzi, Mariotto Libera, NPC Puglia, Puliamo Terlizzi, SASS Puglia, Scout Agesci Bitonto 1-2-3, Scout d’Europa Bitonto 1, Vogliamo Bitonto Pulita. Interverranno anche i sindaci di Bitonto e Terlizzi.