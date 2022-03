A Bitonto ritorna “A Scuola con… Sport”. Coinvolti 2.600 alunni

Sono ripartite il 7 marzo le attività del progetto “A Scuola con.. Sport” promosso dall’associazione sportiva dilettantistica e culturale Laureati in Movimento di Bitonto, vincitore del bando pubblico per la promozione dello sport a scuola indetto per l'anno scolastico 2019/2020 dall'amministrazione comunale.

Una ripresa in sicurezza fortemente desiderata da adulti e bambini, dopo una lunga pausa dovuta alla situazione pandemica, per una programmazione progettuale che coinvolge 2.600 alunni tra le scuole primarie di Bitonto, Mariotto e Palombaio. L’obiettivo è promuovere e realizzare forme di collaborazione e d’incroci di esperienze tra scuola, amministrazione comunale e associazionismo sportivo del territorio. Nel rispetto delle finalità educative di progetto, l’intervento si configura come un percorso parallelo a quello curriculare, da svolgersi sul territorio locale. Il programma elaborato dall’associazione Laureati in Movimento si fonda principalmente sulla connessione delle forze scese in campo: asd Volley Bitonto, Polisportiva Paralimpica Elos “Michele Cioce”, Gymnica Sports, Bitonto Sportiva, Virtus Basket, Karate Club, La Perla, Olimpia e New Rugby. Anche per quest’anno l'iniziativa si articolerà in differenti laboratori di un’ora a settimana rivolti a tutti gli alunni, nessuno escluso, condotti da laureati in Scienze delle attività motorie e sportive, istruttori con qualifica federale per il settore giovanile scolastico, supervisionati da un tutor laureato, ed esperti per le attività motorio sportive adattate per la presa in carico degli alunni con disabilità.

«Come associazione – commenta il presidente dei Laureati in Movimento, Giuseppe Sannicandro – non possiamo che dirci entusiasti della ripartenza di questo progetto. All’indomani dello stop forzato del 2020, abbiamo sin da subito espresso la volontà, qualora ce ne fossero stati i presupposti, di ripartire in sicurezza, nessuno escluso».

Uno dei fulcri del progetto sarà proprio la particolare attenzione rivolta ai percorsi d’inclusione attraverso lo sport, con l'intento di strutturare interventi che contribuiscano pienamente al coinvolgimento attivo e proattivo di bambini e ragazzi con disabilità.

Lo scorso 7 marzo la macchina progettuale ha avuto il via, concedendo ad oltre duemila bambini del territorio di prendere parte alle attività, prevedendo un coinvolgimento sistematico dei bambini con disabilità, affiancati da figure con laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate o con qualifica tecnica Fisdir o Fispes. «Questo progetto – sottolinea l’assessore comunale allo sport Domenico Nacci – rappresenta uno strumento continuativo ed efficace per incentivare la pratica delle varie discipline sportive da parte dei più piccoli, con specifica attenzione al tema dell’inclusione. La ripresa delle attività rappresenta per tutti loro un piccolo passo verso il ritorno alla normalità».

“A Scuola con... Sport” si conferma un caposaldo dell'attività sportiva scolastica realizzata a Bitonto, in piena sinergia tra associazionismo e istituzioni, e l’associazione Laureati in Movimento, con gli interventi solidi e continuativi che da anni attua sul territorio, si dimostra polo di riferimento per la promozione dei valori educativi dello sport e la valorizzazione dell’attività motoria e sportiva tra i più piccoli.