Manifestazione cittadina per la pace, procede l'organizzazione

Domani alle 19 la Libreria del Teatro ospiterà il quarto incontro per la preparazione della manifestazione per la pace e in sostegno del popolo ucraino.

“Tutti i cittadini che vogliano partecipare saranno i benvenuti”, è l’appello degli organizzatori (info Nicola Abbondanza 393 5389310) .

L'idea lanciata dal Cenacolo dei Poeti è stata subito accolta dall'associazione culturale e musicale La Macina, dal centro culturale MaryArte, dall'associazione culturale Futura e da altre realtà e liberi cittadini attivi.

“Consapevoli della drammaticità della situazione internazionale e della difficoltà di risoluzione dei conflitti in atto – scrivono gli organizzatori – gli amici del Cenacolo dei Poeti si sono dati un primo appuntamento in libreria per riflettere, confrontarsi, consolarsi e immaginare aiuti alle popolazioni sconvolte dalla inverosimile tragedia della guerra, con particolare attenzione ai poeti di Kyïv (il nome ucraino della capitale, mentre Kiev è il nome russo dato alla città). In quella riunione si è ravvisata la necessità di uscire dal proprio ambito e di aprirsi alle associazioni amiche e a tutto il territorio per arrivare ad una manifestazione cittadina in data da definire con quanti vorranno intraprendere il cammino insieme. L'ipotetica manifestazione nelle intenzioni degli organizzatori sarà scevra da considerazioni politiche e tesa a raccogliere la commozione collettiva tentando di veicolarla in azioni concrete di aiuto, meglio se già esistenti e gestite da soggetti autorevoli, nel rispetto di tutte le sensibilità in campo”.