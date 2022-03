Gli alunni della Don Milani adottano piazza Caduti del terrorismo

Come responsabilizzare i bambini alla tutela degli spazi comuni?

In un’epoca in cui molti pensano a coltivare il proprio orticello preferendolo ad abbellire un’aiuola comunitaria, il modo per inculcare nei più piccoli la cultura della “cosa pubblica” può essere l’adozione di una piazza. Letteralmente a questo hanno pensato gli alunni della scuola Don Milani, che hanno adottato piazza Caduti del terrorismo, recentemente sottoposta a lavori di riqualificazione ancora da completare, e negli anni passati teatro di atti vandalici ed episodi criminosi.

«“Adottiamo una piazza” è un percorso progettuale di educazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente – spiega Angela Scolamacchia, insegnante della Don Milani – che prevede una serie di iniziative che concorreranno alla costruzione del programma della “Settimana civica” che si svolgerà dal 25 aprile al 1° maggio prossimi, finalizzato a promuovere lo sviluppo della cura degli altri e del mondo e a valorizzare tutte le pratiche ed esperienze educative».

Dall’abbellimento della piazza adottata alla pulizia del verde, dalla realizzazione di oggetti ornamentali al semplice apprendimento del significato storico di piazza. Un luogo di incontro, socializzazione fisica e crescita collettiva che deve tornare ad essere spazio di comunità, partendo dalla riappropriazione nelle mani dei bambini.