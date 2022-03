Ultima settimana per utilizzare i buoni spesa “Solidarietà alimentare”

Scade giovedì 31 marzo il termine per utilizzare i buoni spesa “Solidarietà alimentare” concessi dal Comune di Bitonto alle famiglie in difficoltà economica a causa delle misure legate all’emergenza Covid e non in grado di provvedere ai bisogni primari.

Con il secondo avviso diramato a dicembre scorso il Comune, grazie alle risorse assegnate dal Governo in attuazione del decreto legge n. 154/2020 (Ristori ter), ha potuto erogare ticket per un valore complessivo di 113.600 euro ai 568 nuclei familiari che ne avevano fatto richiesto entro il termine del 15 febbraio.

Quando manca solo una settimana alla scadenza della validità dei buoni, fissata appunto al 31 marzo, risultano spesi circa 106mila euro.

I buoni spesa, del valore di 100 euro per ogni componente della famiglia (il massimo importo è di 500 euro per le famiglie con cinque o più componenti) sono utilizzabili solo per l’acquisto di alimenti, bevande (con esclusione dei superalcolici) e beni di prima necessità (farmaci, prodotti medicali e ortopedici, prodotti per l’igiene personale e la pulizia domestica).

ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ACCREDITATI

BITONTO

Alter Discount – via Tenente Modugno, 70

De Palo Pietro – piazza Caduti del Terrorismo, 12

Dolcimanie srl – viale Giovanni XXIII, 99/101

Macelleria Equina di Maffei snc – via De Ilderis, 16

Macelleria Equina di Maffei snc – via Traetta, 75

COOP Master – via Repubblica Italiana, 59

FarmaSanitas di Cerrotti Girolamo – viale Giovanni XXIII, 37-39

Superpanetteria Barese – via Tempesta, 3

Macelleria Le Infinite bontà – via Tommaso Traetta, 41

La Dispensa srl – via Giuseppe Comes, 62/64

MARIOTTO

La Bottega dei sapori snc – via Vitale Giordano, 8

Lo scrigno delle bontà – piazza Roma, 14

PALOMBAIO

Puglia Planet sas – via Casina di Dentro, 1

Salumeria del Corso – corso Vittorio Emanuele, 42