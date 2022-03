Passione Puglia apre i riti della Settimana Santa a Bitonto

Il concerto sinfonico “Passione Puglia, quando l’Orchestra incontra la Banda”, in programma nella chiesa di San Domenico sabato 26 marzo alle 20, aprirà ufficialmente il programma di eventi culturali e riti processionali della Settimana Santa a Bitonto.

Il progetto musicale, frutto della collaborazione tra il maestro Vito Vittorio Desantis, direttore del Concerto bandistico “Davide Delle Cese” e il maestro Giacomo Piepoli, direttore artistico dell’Orchestra Filarmonica Pugliese, è promosso e coordinato da “Settimana Santa in Puglia” (progetto dell’associazione di promozione turistica e culturale Puglia autentica) e realizzato anche con il contributo del Comune di Bitonto (Assessorato alle Politiche culturali).

L’obiettivo è far eseguire ad un’orchestra sinfonica le marce funebri tradizionali pugliesi legate ai riti della Settimana Santa di Bitonto, Molfetta, Ruvo di Puglia e Taranto, presentandole al vasto pubblico di appassionati e addetti ai lavori in una versione innovativa, caratterizzata da sonorità e atmosfere completamente differenti da quelle della tradizione bandistica.

Il programma del concerto comprende una marcia funebre per ciascuno dei quattro paesi, che vantano riti e tradizioni della Settimana Santa tra i più caratteristici in tutta la Puglia.

L’Orchestra Sinfonica Pugliese eseguirà le marce di Pasquale La Rotella (Elegia funebre), Luigi Rizzola (Pensiero triste…), Angelo Inglese (Tramonto tragico) e Antonio Amenduni (Il pianto dell’orfano) con la direzione di quattro differenti direttori d’orchestra di lunga esperienza artistica, che hanno anche curato personalmente l’orchestrazione dei brani: il ruvese Gianni Minafra, il molfettese Angelo Inglese jr, il bitontino Vito Vittorio Desantis e il tarantino Giuseppe Gregucci.

Saranno in tutto 140 i posti a sedere a disposizione del pubblico. Per accedere in chiesa e assistere al concerto Passione Puglia è necessario essere in possesso del super green pass e acquistare il biglietto d’ingresso al prezzo simbolico di 2 euro (interamente devoluti all’emergenza Ucraina), ma prima occorre prenotare inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo ofp@gmail.com.

Alla presentazione dell’evento hanno partecipato ieri Rino Mangini assessore alle Politiche culturali del Comune di Bitonto, Carmela Minenna in rappresentanza dell’Arciconfraternita del Santissimo Rosario, Giacomo Piepoli direttore artistico dell’Orchestra Filarmonica Pugliese, Vito Vittorio Desantis direttore artistico del festival Flatatum e Gaetano Armenio coordinatore di “Settimana Santa in Puglia”. È stato anche illustrato il programma completo della Settimana Santa a Bitonto, aperto proprio dal concerto sinfonico di sabato 26 marzo.

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA A BITONTO

Sabato 26 marzo

ore 20 - Chiesa di San Domenico

PASSIONE PUGLIA - quando l’Orchestra incontra la Banda

Concerto di marce funebri pugliesi con l’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta dai maestri Giovanni Minafra, Vito Vittorio Desantis, Angelo Inglese jr e Giuseppe Gregucci.

Progetto cofinanziato dal Comune di Bitonto

Giovedì 7 aprile

dalle 18 - Cappella Bovio (fino al 15 aprile)

Mater Dolorosa - installazione sulla Passione

A cura del Gruppo folklorico “Re Pambanelle”

ore 18 - Chiesa di Santa Teresa

Scene di Passione - declinazioni artistiche del sentimento religioso e della pietà popolare

A cura del Centro Ricerche di Storia ed Arte - Bitonto

Venerdì 8 aprile

ore 10 (partenza) - Cattedrale

Processione della Desolata

A cura dell’Unità Pastorale Concattedrale-San Giovanni

Sabato 9 aprile

ore 19.30 - Chiesa di San Domenico

Passionis Tempora XXII Edizione - Marce funebri della Settimana Santa

Concerto bandistico “Davide Delle Cese” diretto dal maestro Vito Vittorio Desantis

A cura dell’Associazione musicale culturale “Davide Delle tese” e dell’Arciconfraternita del Santissimo Rosario

ore 20.30 - Atrio Biblioteca Comunale

È compiuto. Racconti dal Golgota - reading teatrale

A cura dell’Associazione culturale Laboratorio d’Arte Reforma

Domenica 10 aprile

dalle 19 - Centro antico

Via Crucis

A cura dell’Unità Pastorale Concattedrale-San Giovanni, dell’Arciconfraternita del Santissimo Rosario e del Monte dei Morti della Misericordia

ore 19.30 - Chiesa Maria Santissima Annunziata

Passionis Musica - Concerto delle Palme X edizione

Concerto bandistico “G. Bastiani-Lella” diretto dal maestro Leonardo Lattanzio

Con Vita Clara Ciancimino, soprano.

A cura dell’Associazione Bastiani-Lella

Giovedì 14 aprile

ore 18 - Chiesa del Purgatorio

Esecuzione delle marce funebri a piè fermo della Bassa Musica Città di Bitonto

A cura dell’Arciconfraternita di Santa Maria del Suffragio

dalle 20 - Centro antico

La notte dei Sepolcri - visita ai tabernacoli nelle chiese e alle installazioni popolari nel centro antico. Evento della tradizione popolare

ore 20.30 - Chiostro di San Domenico

Esecuzione di Marce funebri a piè fermo della Bassa Musica Città di Bitonto

A cura dell’Arciconfraternita del Santissimo Rosario

Venerdì 15 aprile

ore 6 - partenza dalla Chiesa di San Domenico

PROCESSIONE DEI MISTERI

A cura dell’Arciconfraternita del Santissimo Rosario

ore 18 - partenza dalla Chiesa del Purgatorio

Processione Solenne

A cura dell’Arciconfraternita di Santa Maria del Suffragio