Da domani info point Sanb aperto anche il sabato mattina

Da domani l’info point Sanb sarà aperto al pubblico anche il sabato mattina.

Chi non ha ancora ritirato il kit di mastelli e buste per l’imminente estensione del servizio di raccolta differenziata porta a porta, potrà farlo nel punto informazioni in via don Luigi Sturzo, alle spalle dell’ex sezione distaccata del Tribunale di Bari.

Gli intestatari Tari potranno presentarsi muniti della cartella Tari e del codice fiscale, o farsi rappresentare con gli stessi documenti accompagnati da delega firmata.

L’info point Sanb è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle 15 alle 19.