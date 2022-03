Trentennale 118, Torre della Città metropolitana illuminata di blu

Oggi, in occasione del trentennale del Servizio nazionale di emergenza territoriale, su invito della sezione Puglia della Società Italiana Infermieri di Emergenza Territoriale (SIIET), la Città metropolitana illuminerà di blu la Torre dell’orologio del palazzo istituzionale.

Il servizio 118, istituito il 27 marzo del 1992 con decreto del Presidente della Repubblica, resta un pilastro del nostro sistema sanitario e di protezione dei cittadini.

Con l’illuminazione della Torre, la Città metropolitana intende esprimere sostegno e gratitudine agli operatori del Servizio di emergenza territoriale e a tutti i suoi collaboratori. Da trent'anni, dietro le sirene delle ambulanze, ci sono tanti medici e infermieri, volontari soccorritori impegnati ogni giorno a prestare la propria opera e a salvare i cittadini che, in urgenza, hanno bisogno di essere presi in carico in tempi celeri dal sistema sanitario.