“Il Patricarca” di Emanuele Natalizio è il Ristorante dell'olio 2022 di Evoluzione

Un nuovo premio legato all’olio extra vergine d’oliva per lo chef bitontino Emanuele Natalizio: il suo “Il Patricarca”, all’ombra della Cattedrale, è il Ristorante dell'olio 2022 di Evoluzione, la guida di Oleonauta (Pecora Nera Editore).

“Si prosegue sempre nella stessa identica direzione, conferma su conferma”, commenta con orgoglio lo chef.

Il premio, una serigrafia in oro giapponese, è l’ultima medaglia dello strepitoso palmares di Natalizio come ambasciatore degli oli evo d’eccellenza, frutto di accurata selezione per farne i protagonisti di creazioni culinarie sempre più apprezzate.

“Evoluzione, percorsi per l’extravergine di qualità”, giunto alla quarta edizione, è un progetto di valorizzazione dell’olio extravergine di oliva pensato per sensibilizzare e formare gli operatori del settore della ristorazione e della gastronomia sull’utilizzo di olio evo di qualità. Un percorso che Emanuele Natalizio ha scelto d’intraprendere da quando indossa il grembiule da chef, studiando e affinando le sue conoscenze e l’esplorazione del mondo degli oli evo per proporre esperienze di gusto assolutamente originali.

La premiazione di ieri, avvenuta a Roma al grand hotel Parco dei Principi, è la conferma di un’eccellenza gastronomica costruita sull’olio extravergine di oliva e sulla sua straordinaria duttilità in cucina.