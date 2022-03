Emanuele, non vedente dalla nascita, sul set a 11 anni

Emanuele Latilla è un ragazzino di undici anni e vive a Bitonto. Ha una caratteristica particolare: una innata capacità di superare i propri limiti trasformandoli in opportunità. Non è da tutti, alla sua età, varcare i confini che imprigionano per puntare diritti verso l’orizzonte.

Emanuele è non vedente dalla nascita e pochi giorni fa ha avuto l’opportunità di far parte del cast di un cortometraggio – dal titolo “Patres” – del regista Saverio Tavano. Le riprese sono state girate a Catanzaro ed è prodotto da Nastro di Möbius e Lighthouse Films con il sostegno della Calabria Film Commission, con produzioni Associate Horcynus Productions, Videonest srls e Pomona Pictures.

È la storia di un padre pescatore (interpretato da Peppino Mazzotta, noto ai più come Fazio nella famosissima serie tv “Il commissario Montalbano”) che abbandona il figlio non vedente perché impelagato in faccende losche, lasciandolo alla nonna. Il racconto è incentrato sull’attesa di un figlio che, come il giovane Telemaco, aspetta con ansia il ritorno del padre Ulisse.

«Ho scelto Emanuele dopo una serie di provini – racconta il regista Tavano a BitontoLive – proprio perché sono stato colpito dalla sua capacità di superare i limiti. È stato molto importante per l’intera troupe, ci ha riempiti di qualcosa di estremamente positivo, direi quasi umanità e leggerezza. Abbiamo pian piano scoperto che Emanuele era capace di essere l’attore protagonista del cortometraggio, e con nostra sorpresa ha imparato in fretta le varie dinamiche che contraddistinguono un set cinematografico, non ce l’aspettavamo. Per me quel bambino è un genio».

Così come un giovane Telemaco di Calabria attende da anni il ritorno di suo padre, paralizzato dall’attesa, davanti all’orizzonte che può solo immaginare dal buio della sua cecità, anche Emanuele non vedrà mai il film che verrà prodotto e realizzato, potrà solo immaginarlo. Ma questo aspetto non ha rappresentato un ostacolo, anzi forse è potuto essere uno sprone naturale per entrare nel personaggio. «Questa, per Emanuele, rappresenta una rivincita», afferma sua madre Mara.

«È un’esperienza che certamente non dimenticherò mai – continua Tavano – perché mi è piaciuto il rapporto che abbiamo creato con Emanuele, è stato qualcosa di magico. Abbiamo dovuto rispettare le sue esigenze perché, per la prima volta, è stato lui a dettare le regole per l’intera troupe”.

Sono necessari alcuni mesi per il montaggio del cortometraggio, che verrà distribuito dapprima nei festival internazionali dov’è richiesta l’esclusiva, poi in quelli locali. L’auspicio del regista è che le stesse forti emozioni provate durante le riprese possano arrivare al pubblico.