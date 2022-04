Festa dello Sport all'istituto comprensivo Modugno-Rutigliano-Rogadeo

Lunedì 4 aprile alle 16 saranno presentati a Bitonto i progetti pugliesi vincitori degli avvisi pubblici relativi al programma territoriale Sport di Tutti – “Quartieri” e “Inclusione” – di Sport e Salute Spa.

Due misure a sostegno dei sani stili di vita che, attraverso la creazione di presidi socio sportivi e la cura delle categorie fragili, tutelano la socialità e le attività motorie e sportive locali, ne leggono le esigenze e innescano un lavoro in team volto al benessere psicofisico e il rilancio culturale.

L'evento, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica e cultuale Laureati in Movimento in collaborazione con Sport e Salute Puglia, avrà luogo nell'auditorium e negli spazi esterni dell’istituto comprensivo Modugno-Rutigliano-Rogadeo, in via Tenente Domenico Speranza.

Al termine della conferenza stampa, alla quale prenderanno parte il segretario di Sport e Salute Puglia Francesco Toscano, il sindaco Michele Abbaticchio, il vicario episcopale territoriale del Vicariato Bitonto-Palo don Giovanni Giusto, il parroco del Santissimo Sacramento don Donatello De Felice e il dirigente scolastico Michele Bonasia, gli spazi esterni del plesso scolastico ospiteranno una festa dello sport con dieci isole di gioco, all'interno delle quali verranno svolti percorsi e circuiti motori, attività inclusive di calcio, tennis tavolo, mini volley, badminton e calcio balilla.

Parteciperanno anche il presidente del CIP Puglia Giuseppe Pinto, rappresentanti delle Federazioni FPICB (Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla), FISDIR (Federazione Italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) e tanti altri ancora. Modererà il giornalista Mario Sicolo.

Giuseppe Sannicandro, presidente dell’associazione Laureati in Movimento vincitrice di Sport di Tutti “Quartieri”, introdurrà la parte pratica assieme alle altre associazioni vincitrici di Sport di Tutti “Inclusione” (associazione sportiva Big Air, asd Sant’Onofrio Calcio, sd Eagles San Severo, asd Total Body Center, asd ad Fitness Studio, associazione di volontariato socio sportivo culturale I lupi di San Francesco, associazione di volontariato Maieutica onlus, asd Icaro).

Negli spazi esterni all’auditorium della scuola, con i tecnici, si vivranno momenti di protagonismo sul campo di gioco con bambini e ragazzi, genitori, altri accompagnatori e curiosi. Agli spettatori la tribunetta. All’esterno la kermesse con le isole dello sport.

Una festa per la città di Bitonto, pensata dai Laureati in Movimento per il progetto “Quartieri in Movimento... tra Sport e Competenze”, un autentico polo sportivo, sociale e culturale gratuito che coinvolgerà il territorio locale per dodici mesi di attività, dalla formazione di studenti alla didattica di rinforzo, dallo sviluppo delle soft skill al counseling psicopedagogico, con giornate dedicate a passeggiate ecologiche e alla sensibilizzazione circa tematiche quali legalità, primo soccorso, sport paralimpico e attività contro la violenza sulle donne. Il tutto, coinvolgendo ogni frangia della comunità: bambini, ragazzi, donne, over 65, soggetti con disabilità, genitori, nonni e famiglie.

“Lo sport di tutti e per tutti – sottolinea Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Spa – è una leva di crescita economica e di sinergie con enti locali, amministrazioni, organismi sportivi e terzo settore. I numeri parlano da soli: con il progetto Quartieri sono 93mila i bambini che praticano attività nelle periferie e nei piccoli centri, e 50mila le persone che beneficiano del progetto Inclusione dedicato all’aspetto sociale dello sport. È solo l’inizio perché i piani finanziati saranno molti di più e crescerà il numero delle persone coinvolte. Inoltre, ben un milione e mezzo di bambini, grazie al progetto Scuola attiva, possono praticare sport per due ore nelle scuole elementari. Sport e Salute è la società che fa crescere lo sport. Abbiamo anche avviato il progetto Sport nei parchi, che vedrà nascere 480 palestre a cielo aperto in tutta Italia”.