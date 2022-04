Encomio solenne al maggiore Gaetano Paciullo, oggi la consegna

Oggi alle 17.30 nel teatro comunale Traetta è in programma la cerimonia pubblica per la consegna dell’encomio solenne al maggiore Gaetano Paciullo, che il 23 febbraio scorso ha lasciato il comando della Polizia locale di Bitonto per raggiunti limiti di servizio.

Con l’encomio solenne l’Amministrazione comunale rende omaggio ad una carriera lavorativa segnata da ben 42 anni di servizio attivo, prestato nell’interesse esclusivo della città.

Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Michele Abbaticchio, assessori e consiglieri comunali, funzionari e colleghi del Comune di Bitonto e di altri Comuni, oltre ai familiari del maggiore Paciullo. Previsto anche l’intervento della consigliera nazionale dell’Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale (ANCUPM) Maria Centrone, comandante della Polizia Metropolitana di Bari.