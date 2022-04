Le scuole bitontine si preparano alla Settimana Civica

Il Comune di Bitonto e tutte le scuole bitontine partecipano alla seconda Settimana Civica che si svolgerà dal 25 aprile al 1° maggio. Entusiastica l'adesione delle scuole alla proposta dell' assessora all’inclusione scolastica Angela Scolamacchia.

La Settimana si propone di valorizzare ed estendere l'impegno delle nostre scuole e comunità a "formare cittadini responsabili e attivi e promuovere la loro partecipazione piena e consapevole alla vita civica e culturale”.

Ai rappresentanti degli alunni delle quinte classi delle scuole primarie e delle prime classi delle medie sarà donato, martedì 5 aprile nella Sala degli Specchi, il quaderno dell'educazione civica, da parte del sindaco Michele Abbaticchio e dell'assessora Scolamacchia.

Mercoledì 6 aprile, in ogni scuola, i quaderni saranno consegnati ai bambini coinvolti nel progetto e prenderanno il via le attività programmate da tutte le scuole fino al culmine della settimana dal 25 aprile al 1° maggio. Il 25 aprile è prevista la partecipazione delle scuole al momento celebrativo della Festa della Libertà in villa comunale con "trenta chitarre per Bella Ciao" e tanti bambini e ragazzi che canteranno quest’inno alla libertà.

Sono previste anche visite guidate nel palazzo comunale.

L'iniziativa, voluta a livello nazionale dagli Enti locali per la Pace, vedrà l'adesione di molte scuole di tutta Italia.