Chiara e Federico: esempio d’amore oltre la fiction social

Quella meravigliosa voglia di futuro.

Il rapper tutto tatuato dalla vita in rima e dai sold out abitudinari, e la digital enterpreneur bionda dagli occhi chiari e la pelle candida con lo straordinario potere di rendere oro tutto ciò che tocca e che indossa.

Descritti così, sembrerebbero i personaggi perfetti di una di quelle favole che fanno sognare, e in effetti la loro storia si avvicina molto ad una favola.

Solo che, a differenza della vita reale, nelle favole non arriva mai il momento in cui uno dei due protagonisti scopre e confessa di avere un tumore. E viene immediatamente facile pensare a quanto sarebbe bello vivere solo di favole.

Tumore, dunque.

Una di quelle parole che, a prescindere dal contesto sociale, dallo stile o dal tenore di vita o dalla fama più o meno pubblica che si è stati in grado di guadagnarsi, azzera tutto, stravolge il senso delle giornate e delle cose.

Tutti di fronte alle stesse domande, tutti a chiedersi “perché io o perché a me?”, tutti con gli stessi timori e le abitudini di sempre a scorrere in un’apparente normalità, nascosta dietro un velo impercettibile e al tempo stesso impenetrabile.

Tutti con le stesse paure.

Paura che un normale gelato consumato al tavolino di un bar con la propria moglie possa essere l’ultimo, mandando già nell’esofago un retrogusto amaro difficile da mandare giù. Paura che una festa di compleanno caduta come una beffa del destino, in un clima di forzata felicità, possa essere l’ultimo e che a quel soffio sulla candelina non corrisponda il desiderio più grande: vita.

Paure che hanno spogliato Fedez e Chiara Ferragni dei loro ruoli pubblici, portando alla luce la forza di un amore tra un uomo e una donna, un marito e una moglie, genitori di due bambini. Un amore fatto di interminabile attesa in un corridoio vuoto d’ospedale, proiettando sul vetro di una porta quella pellicola di ansia, angoscia e speranza collegata direttamente all’arteria principale del cuore.

Un amore fatto di occhiaie vistose e mai così vere e belle, di notti buie rischiarate solo dal lumicino di una camera d’ospedale. Un amore fatto di pranzi tristi sui vassoi e di abbracci scomodi nello stesso letto, tra la flebo e il suo tubicino. Un modo per urlarsi dentro: “Io sono qui, ad un passo da te, che sia un attimo prima o un attimo dopo, ma sono qui, foss’anche in un mondo tutto nuovo, ma ci sarò sempre”.

Perché poi, alla fine di tutto e del lieto fine comunicato sui social, Chiara e Federico in quei giorni sono stati due comuni mortali capaci di regalare uno degli esempi più belli di amore. Una meravigliosa testimonianza di umanità, in netta contrapposizione col titolo dell’ultimo album del rapper milanese: “Disumano”.

Perché non conta avere un appartamento extra lusso o un vertiginoso conto in banca, se non hai qualcuno che ti sta accanto e si prende cura di te nei giorni bui.