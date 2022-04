Flop vendite Fiera San Leone, Piepoli: «Prolungare esonero canone unico patrimoniale»

Si è tenuta ieri, in anticipo rispetto alla data tradizionale del 6 aprile, la Fiera di San Leone.

«È giunto il momento di tirare le somme – scrive il presidente della Fiva-Confcommercio Bitonto, Luigi Piepoli – perché abbiamo assistito ad un fenomeno assai curioso: da un lato il successo per l’affluenza di gente che si è riversata lunghe le strade dell’evento fieristico, complice anche il bel tempo; dall’ altro la magra giornata in termini di vendite. Infatti osservando gli avventori e il contenuto delle buste tra le loro mani, ove ce ne fossero, si poteva già capire l’andamento degli acquisti. E a dare conferma sono state proprio le lamentele degli operatori fieristici, che non hanno lasciato dubbi».

«Considerato che siamo ad una settimana dalle Palme e come di consueto è caccia a nuovi capi d’abbigliamento da sfoggiare nel periodo pasquale – continua il presidente della Federazione Italiana Venditori Ambulanti-Confcommercio di Bitonto – cosa non ha funzionato? Fino ad ora il calo delle vendite l’abbiamo attribuito all’emergenza causa pandemia, ma terminata questa, cosa sta succedendo? Siamo arrivati ad una conclusione, il cittadino italiano medio ha perso il potere d’acquisto, non che questo sia nuovo, ma ora è passato da astratto a tangibile! I ristori, gli esoneri e gli aiuti di Governo e Regioni indirizzati ai commercianti sono serviti a compensare l’aumento spropositato del carburante e dei costi di gestione delle attività, quindi nessuna liquidità e di conseguenza nessuna “ripartenza”. Dal 1° aprile è ripartito invece il pagamento delle tasse per l’occupazione del suolo pubblico e per la spazzatura (canone unico patrimoniale), e la somma di questi fattori potrebbe comportare il collasso del tessuto produttivo delle micro imprese a conduzione familiare, con conseguente chiusura di tante attività commerciali che offrono un servizio al territorio, arricchendolo solo di nuovi nuclei familiari precari».

«Noi, come federazione ma ancor prima come commercianti e cittadini – sottolinea Piepoli – questo non vogliamo che accada! Ed ecco che, con questi dati alla mano, mi sento in dovere di chiedere a quest’amministrazione comunale uscente di fare un ultimo sforzo affinché venga prolungato agli ambulanti l’esonero del canone unico patrimoniale fino al 31 dicembre 2022. Questo passo significherebbe avere veramente a cuore le sorti della propria città, con tutto il suo tessuto produttivo».