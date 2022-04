Contributo affitti: pubblicate le graduatorie per il 2020

In pubblicazione da oggi sull’Albo pretorio (sezione Avvisi) le graduatorie provvisorie relative all’erogazione dei contributi per il sostegno alle locazioni (L. 431/98) per l’anno 2020.

Gli interessati potranno consultare gli elenchi pubblicati trovando la propria posizione, che è abbinata, per esigenze di privacy, al numero di protocollo assegnato dal Comune a ciascuna domanda presentata, e comunicato a tutti i richiedenti tramite sms.

Nella graduatoria di fascia A, relativa alle famiglie con reddito complessivo non superiore a 13.405,08 euro e un’incidenza del canone di locazione sul reddito non inferiore al 14%, figurano 185 beneficiari, ai quali sono stati attribuiti contributo per un totale di 211.195,69 euro.

Sono invece 75 i beneficiari, per complessivi 67.403,30 euro, elencati nella graduatoria di fascia B), nella quale rientrano i nuclei familiari con reddito annuo convenzionale non superiore a 15.250,00 euro e un’incidenza dei fitti pagati su tale reddito non inferiore al 24%.

Diciotto i richiedenti esclusi, ai quali sarà notificata una lettera con le motivazioni dell’esclusione e le indicazioni per eventuali richieste di riesame.