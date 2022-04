Processione Desolata, le disposizioni per circolazione e sosta

Venerdì 8 aprile è in programma la tradizionale processione della “Desolata”, rito molto sentito e seguito in città. La processione prenderà il via dalla Cattedrale alle 10 e percorrerà le vie del centro antico e del borgo settecentesco per tutta la mattinata.

Per garantire lo svolgimento della processione, alla quale partecipano anche alunni delle scuole primarie cittadine, la Polizia locale ha disposto con l’ordinanza n. 210/2022 il divieto di circolazione e sosta su ambo i lati per tutti i veicoli in via Magenta, largo Caldarola, via de Ildaris, piazza XX Settembre, via Matteotti (tratto compreso tra via de Ildaris e piazza Moro), piazza Moro, via della Piazza e piazza Cattedrale dalle ore 9 alle ore 14 di venerdì 8 aprile.

Nell’ordinanza sono indicati anche i percorsi alternativi per le linee di trasporto pubblico urbane ed extraurbane, che si rendono necessarie in seguito alla chiusura della parte centrale dell’abitato.

Linea Bitonto-Mariotto e viceversa (ASV Trasporti)

Capolinea in piazza monsignor Aurelio Marena

Linea Bitonto-Molfetta e viceversa (STP)

Via Giovinazzo, via Lazzati, sottopasso Pasquini, via De Capua, via La Pira, via G. Saracino, via Piepoli, via Larovere, via Urbano, via Carlo Rosa, via Messeni, via Larovere, via Centola, viale Giovanni XXIII, largo Villa, via Verdi, via Repubblica Italiana, piazza XXVI Maggio, via D’Angiò, via Berardi, via De Capua, sottopasso Pasquini, via Lazzati, via Giovinazzo

Linea Bitonto-Palo e viceversa (STP)

Capolinea in via Urbano/via Messeni

Linea Bari-Barletta (Ferrotramviaria)

(corse pari) Strada provinciale 231, via Modugno (fermata al n. 67 – Istituto Agrario), piazza Ferdinando di Borbone (fermata Istituto Maria Cristina di Savoia), via Galilei, via Caprera, via Tauro, via Messeni (capolinea al n. 51), via Larovere, via Piepoli, via Saracino, via La Pira (fermata di fronte al n. 7/e Expert), via De Capua, via Berardi, via D’Angiò (fermata Stuzzico), via Matteotti, piazza Ferdinando d’Aragona, via senatore Angelini, via Quasimodo, via Ammiraglio Vacca (fermate al n. 137 e al n. 163/G Residence Margherita), strada provinciale 231

(corse dispari) Strada provinciale 231, via Ammiraglio Vacca (fermate al n. 163/G Residence Margherita e al n. 133), via Fornelli, via D’Angiò (fermata Stuzzico), via Berardi, via De Capua, via La Pira (fermata al n. 7/E Expert), via Saracino, via Piepoli, via Larovere, via Urbano (capolinea), via mons. Calamita, via Calatafimi, via Volta, via Galilei, piazza Ferdinando di Borbone (fermata Istituto Maria Cristina di Savoia), via Modugno (fermata al n. 73 – Istituto Agrario), strada provinciale 231

Linea Bitonto-Bari Sud (Ferrotramviaria)

(andata) Ponte Carmine (capolinea), via Galilei, via Caprera, via Tauro, via Messeni, via Larovere, via Generale Planelli.

(ritorno) Via Generale Planelli, via Larovere, via Urbano, via monsignor Calamita, via Calatafimi, via Volta, via Galilei, ponte Carmine (capolinea).

Linea Bitonto-Santo Spirito (COTRAP)

(andata) Stazione centrale Ferrovie Nord Barese (capolinea), via senatore Angelini, via Quasimodo, via Ammiraglio Vacca, via Fornelli, via D’Angiò, via Berardi, via De Capua, via La Pira, viale Giovanni XXIII (fermata stazione di servizio Agip), strada provinciale 91

(ritorno) Strada provinciale 91, viale Giovanni XXIII (fermate stazione di servizio Agip e Ina Casa), largo Villa (fermata), piazza Partigiani d’Italia, via Verdi (fermata), piazza XXVI Maggio, via D’Angiò, via Matteotti, stazione centrale Ferrovie Nord Barese (capolinea).