Grande festa a Bitonto con Sport e Salute

Neppure il meteo avverso ha fermato Sport e Salute, che ha fatto tappa a Bitonto per la presentazione delle misure “Quartieri” e “Inclusione”. Lunedì pomeriggio, l’istituto comprensivo Modugno-Rutigliano-Rogadeo ha accolto una grande festa dello sport, organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica e culturale Laureati in Movimento in collaborazione con Sport e Salute Puglia.

Dopo la prima presentazione a Taranto lo scorso 28 febbraio, a Bitonto sono stati presentati gli altri progetti pugliesi vincitori degli avvisi pubblici “Quartieri” e “Inclusione” relativi al programma territoriale Sport di Tutti di Sport e Salute Spa (azienda partecipata dello Stato per la promozione dello sport).

A presentare il proprio intervento progettuale, i padroni di casa di Laureati Movimento per “Quartieri” e otto delle tredici società vincitrici di “Inclusione”: associazione sportiva Big Air di Bari, asd Sant’Onofrio Calcio di San Giovanni Rotondo, sd Eagles di San Severo, asd Total Body Center di Andria, asd ad Fitness Studio di Barletta, associazione di volontariato socio sportivo culturale I lupi di San Francesco di Bari, associazione di volontariato Maieutica Onlus di Bari, asd Icaro di Andria.

“Questo è un nuovo inizio”, ha detto il dirigente scolastico Michele Bonasia. “I bambini e i ragazzi – ha aggiunto – dopo un complesso periodo, getteranno le basi per un rinnovato senso di comunità e aggregazione, che passa anche attraverso la scuola”.

Lo sport, di tutti, come valore intergenerazionale. “Siamo cresciuti nelle strade e nelle piazze di questa città”, è stato il commento del sindaco Michele Abbaticchio. “Attraverso queste attività i nostri figli avranno la possibilità di imparare il rispetto delle regole e l’importanza dell’inclusione. Auguro a tutti questi bambini, a questi ragazzi e alla nostra comunità di poter vedere, nel tempo, progetti come questi moltiplicarsi nei nostri quartieri”, ha concluso.

Mentre i giovani atleti hanno vissuto momenti di gioco e di sport seguiti dai tecnici dell’associazione Laureati in Movimento, nell’auditorium della scuola famiglie, genitori, curiosi e rappresentanti delle associazioni e delle società dilettantistiche hanno condiviso momenti di riflessione e arricchimento reciproco.

“Oggi stiamo assistendo alla nascita di una piccola rivoluzione, sociale e sportiva”, ha dichiarato il giornalista Mario Sicolo, moderatore della conferenza stampa di presentazione.

“Lo sport veicola un messaggio e un desiderio di pace. Queste progettualità – ha affermato don Gianni Giusto, vicario episcopale territoriale di Bitonto – sono incoraggianti segni di rinascita, preziosi e indispensabili. L’attività sportiva, vissuta e trasmessa con passione, è spiritualità, per raggiungere insieme obiettivi più alti”.

Nelle parole di don Donatello De Felice, parroco del Santissimo Sacramento, il desiderio che misure come “Quartieri” e “Inclusione” siano sistematiche e durature: “Auspichiamo che il presidio che ospiteremo presso la nostra parrocchia alimenti una vera comunità educativa, composta da tutti noi che i progetti di Sport e Salute sia solo un primo, importante volano”.

“Un’altra importante occasione per la nostra regione. Dal Gargano al Salento, Sport e Salute è molto attivo, con le sue progettualità e le sue misure di sostegno, da Quartieri a Inclusione a Scuola Attiva Kids fino a Sport nei Parchi. Siamo orgogliosi della vostra partecipazione e del vostro entusiasmo”, ha commentato il segretario di Sport e Salute Puglia, Francesco Toscano.

Con un saluto dei bambini e dei ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa, dal palco dell’auditorium scolastico il messaggio di coinvolgimento di Sport e Salute tocca la regione Puglia e la città di Bitonto.

Questo il commento di Vito Sasanelli, coordinatore delle attività di Laureati in Movimento: “Con Sport di Tutti - Quartieri il nostro territorio ha l’occasione di esprimere a pieno le proprie potenzialità, sotto ogni declinazione della vita quotidiana: sport, cultura, sociale, scuola. Speriamo che questo movimento divenga esempio virtuoso. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza le professionalità in rete e i partner locali, espressione di un territorio che è presente e ha voglia di mettersi a disposizione della comunità”.