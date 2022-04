Olivicoltura intensiva, la cultivar Cima di Bitonto nel progetto del Crea

Il Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura) lancia un progetto incentrato sul recupero degli oliveti tradizionali in cinque regioni italiane (Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio e Umbria) e delle principali varietà locali (rispettivamente Nocellara del Belice, Carolea, Cima di Bitonto, Leccino e Moraiolo). Dagli studi effettuati, è emersa la possibilità di una ripresa dell’attività vegetativa e produttiva degli oliveti, con tempistiche che dipendono dalla varietà e dalle specifiche condizioni climatiche e del terreno, e di una graduale riduzione dei costi, grazie ad una gestione funzionale della potatura e alla riduzione degli input esterni, a condizione che il suolo sia gestito in modo conservativo e con pratiche agro ecologiche, in grado di incrementare la sostanza organica e la biodiversità e sostenere il recupero produttivo degli alberi.

Per quanto riguarda gli oliveti intensivi, invece, sono stati studiati il comportamento vegetativo e riproduttivo e l’adattabilità di alcune varietà di olivo italiane all`allevamento in parete in differenti condizioni climatiche e del terreno, l`utilizzo di pratiche per forzare la crescita e la produzione in impianti giovani nonché l`impiego di strategie di potatura e di gestione dell`acqua. Si tratta di tecniche funzionali per controllare l’equilibrio vegetativo e riproduttivo, assicurando così produzioni costanti negli anni. I risultati mostrano che alcune varietà italiane possono adattarsi a modelli colturali ad alta o altissima densità.

"In conclusione – spiega Enrico Maria Lodolini, ricercatore del Crea Olivicoltura, Frutticoltura e Olivicoltura e coordinatore del progetto – il rilancio del settore olivicolo oleario può passare attraverso l’impiego di diversi modelli colturali che possono integrarsi l`uno con l`altro in modo da prevedere olivicolture differenti, gestite con tecniche agronomiche coerenti rispetto al modello prescelto".