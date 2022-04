A Bitonto si alza “La voce delle donne”

“Educare alla cittadinanza globale e promuovere processi di emancipazione e azioni di difesa dei diritti, unendo le diverse lotte di progresso umano e di libertà, per attuare cambiamenti nella società”: nasce con questi intenti “La voce delle donne”, associazione apartitica e di volontariato presentata ieri da Cecilia Petta nella Sala degli Specchi. Una realtà pronta ad impegnarsi per affermare e promuovere i diritti civili e democratici, unendo le diverse lotte di progresso umano e di libertà.

L’origine del nome della neonata associazione bitontina è da ricercare nel malessere delle donne rispetto ad una società che le costringe a scegliere fra lavoro e famiglia, alla disoccupazione femminile, al divario salariale, alle violenze fisiche e psicologiche.

In programma iniziative come “Libri in circolo”, progetto di book sharing che mira a stimolare la passione per la lettura, le raccolte fondi e l’impegno de “La voce delle donne” sugli spinosi problemi di attualità (in primis la tutela dell’ambiente e della libertà d’espressione della comunità lgbtqia) e del territorio, come l’assenza di asili nido comunali e la minaccia della discarica Fer.Live. C’è anche la volontà di fare rete con enti pubblici, privati e associazioni del territorio impegnate nella difesa dei diritti delle donne e dell’ambiente.

“La voce delle donne” verrà ufficialmente inaugurata lunedì 11 aprile alle 17.30 nella Sala degli Specchi, con la partecipazione di Giuliana Galati, ricercatrice in fisica delle particelle e membro del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (associazione fondata da Piero Angela) e dell’antropologa Laura Marchetti, autrice di saggi e libri a sostegno dell’emancipazione femminile e della tutela dell’ambiente, opere in cui non manca una critica al modello produttivistico della nostra società.