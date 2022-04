“Se accanto alla biblioteca avrai l’orto, non ti mancherà nulla” (Marco Tullio Cicerone).

Si è concluso L’orto in condotta, seconda fase del progetto Green School curato dal movimento di liberi cittadini VogliAMO Bitonto Pulita nei plessi del circolo didattico Giuseppe Caiati di Bitonto.

Sono stati tre giorni di felicità e gioia condivisa con i bambini della scuola dell’infanzia e delle prime classi della primaria dei plessi di Borgo San Francesco, via Raffaele Abbaticchio, via Francesco Spinelli e via Tommaso Traetta.

Con la realizzazione degli orti si è voluta far comprendere ai bambini l’importanza del mangiare sano e dei vegetali nell’alimentazione quotidiana. Gli alunni coinvolti hanno potuto sperimentare in modo pratico come iniziare a produrre ortaggi, dalla preparazione dei semenzai utilizzando delle cassette della frutta in ottica di riuso, al riempimento con terreno e alla posa delle sementi. Mediante l’esperienza tattile e sensoriale i bambini hanno potuto scoprire la magia della terra, con quello spirito di curiosità che contraddistingue i più piccoli.

Nota a parte per i bambini di via Abbaticchio, dove la presenza di insegnanti lungimiranti e di spazio di terra libero, ha permesso la realizzazione di veri orti urbani attraverso il coinvolgimento degli alunni di quarta e quinta elementare. L’auspicio è che le istituzioni preposte ripensino il futuro di questo plesso scolastico attraverso una maggiore promozione e valorizzazione.

“Nelle prossime settimane – annunciano gli attivisti di VogliAMO Bitonto Pulita – seguirà la pubblicazione di singoli post con le fotografie degli innumerevoli momenti immortalati e le novità sulle Ricicliadi', terzo step del progetto, che vedrà partecipi le quarte classi. Ci sia, infine, permesso di ringraziare le fantastiche maestre per il supporto fornito”.