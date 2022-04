Settimana Civica: alunni del Don Tonino Bello in cammino, per prendersi cura del territorio

La professoressa Angela Summo, referente Educazione Civica per l'istituto comprensivo Don Tonino Bello di Palombaio e Mariotto, racconta le inziiative messe in pratica per la Settimana Civica.

Dal 25 aprile al 1° maggio si rinnova l’appuntamento con la Settimana Civica, dedicato quest’anno alla memoria di David Sassoli “cittadino esemplare”.

“Protagonisti e non spettatori” è il motto dell’iniziativa che si propone in questa seconda edizione di valorizzare le esperienze di cittadini responsabili e attivi e di promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica.

Il nostro istituto, aprendosi al confronto sul tema “La cura del territorio”, ha inteso concorrere alla costruzione di un programma della Settimana Civica che ha avuto il suo momento iniziale nella cerimonia del 5 aprile con la consegna da parte dell’Amministrazione comunale, alle piccole delegazioni di studenti, dei Quaderni di educazione civica “Cittadini si diventa” e che è proseguita nella giornata del 12 aprile con la passeggiata guidata lungo un tratturo che si immette sulla strada Terlizzi-Mariotto a circa 3 chilometri da Palombaio.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Palombaio hanno incontrato i loro compagni partiti da Mariotto in prossimità della masseria Torre di Lerma. Lungo il percorso si sono alternate le fasi di scoperta, osservazione e fotografia delle specie endemiche di flora e fauna, quindi di individuazione eventuali aree di degrado con la catalogazione dei rifiuti indifferenziati. La fase successiva del lavoro didattico sarà la raccolta del materiale di ricerca inerente le osservazioni effettuate e la realizzazione di presentazioni multimediali e video esplicativi. Tutto il lavoro svolto sarà infine fruibile mediante strumento digitale che verrà presentato in occasione della Settimana Civica.

L’esperienza didattica si è arricchita evidentemente di momenti di apprendimento diversi ma tutti connessi, in una “lettura” del territorio volta a facilitare la trasformazione delle conoscenze acquisite in comportamenti sostenibili ed eco compatibili. La passeggiata tra la natura a noi più prossima è divenuta infatti, l’espediente strategico per attivare una riflessione sulla condizione dell’ambiente che ci circonda e sul contributo che ognuno può dare attraverso le azioni quotidiane.