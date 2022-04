Battute finali per YES, il programma per attivare i giovani neet

Con il meeting ospitato in Italia il 4 aprile si avviano a conclusione le attività transnazionali del progetto europeo YES: Youth Engagement in Society, finanziato dall’Agenzia Nazionale Giovani nell’ambito del programma Erasmus + Partenariati strategici nel settore della gioventù, e coordinato dalla cooperativa sociale Sinergia di Bitonto.

Il progetto si è incentrato sullo sviluppo di un programma di formazione non formale per promuovere l’attivazione dei neet, i giovani tra 18 e 24 anni non impegnati nello studio, nel lavoro o nella formazione (not engaged in education, employment and training) che sempre più si trovano ad affrontare ostacoli sociali.

Il partenariato di progetto ha visto coinvolte, oltre alla cooperativa sociale Sinergia, altre quattro organizzazioni europee: CCW-Training Academy Limited (Regno Unito); Associacao Animam Viventem (Portogallo); Östersunds Kommun, Navigatorcentrum (Svezia); Planbe Plan.it be it (Cipro). Tutte impegnate insieme per promuovere l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva dei giovani neet, e allo stesso tempo sviluppare le competenze chiave degli operatori giovanili per affrontare meglio le esigenze di questa fascia di popolazione.

Questo per rispondere alla necessità di interrompere il ciclo di isolamento ed esclusione sociale e la mancanza di motivazione, per diventare cittadini attivi; contrastare la mancanza di consapevolezza delle loro passioni/talenti e, persino, la scarsa autostima e la mancanza di competenze chiave necessarie per prendere un'iniziativa, per poterli invece impegnare nella costruzione di un piano d'azione per concretizzarlo. Rispondendo a questi bisogni, si compie un importante passo per supportare questi giovani a cambiare la loro vita.

Nell’ambito del progetto è stato sviluppato e sperimentato un programma di apprendimento innovativo per i giovani neet, presentato in un programma di formazione transnazionale per youth workers organizzato a Cipro ad ottobre scorso.

Grazie alla realizzazione di 5 eventi moltiplicatori è stato inoltre possibile presentare il programma di apprendimento YES ad altre realtà a contatto con i giovani. A breve il programma sarà scaricabile sul sito del progetto. Per aggiornamenti è disponibile la pagina Facebook @YouthEngagementSociety.