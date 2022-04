Salute della donna: una settimana di visite, esami e incontri informativi

Un calendario fitto di iniziative e quattro ospedali coinvolti nella settimana dedicata alla Salute della donna. Quest’anno, in occasione della settima Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile), la Fondazione Onda dedicherà la settimana dal 20 al 26 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile in 271 ospedali sparsi in tutta Italia. L’Asl di Bari parteciperà con i suoi quattro presidi aderenti alla rete degli ospedali Bollini Rosa: Altamura, Corato, Di Venere e San Paolo di Bari, in cui saranno offerti gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi (in presenza e a distanza) in diverse aree specialistiche.

Le attività riguarderanno in particolare le branche di Cardiologia, Neurologia e Oncologia ad Altamura, mentre al Di Venere (con il ppa di Triggiano) saranno interessate Senologia e screening, con un’azione di sensibilizzazione e informazione mirata all’adesione alla campagna di prevenzione senologica, e ancora Pneumologia, Ostetricia e Ginecologia, Urologia, Neurologia e Pianificazione familiare; visite ed esami a carattere neurologico e ginecologico, oltre ad incontri su famiglia e genitorialità, si terranno nell’ospedale San Paolo; mentre l’Umberto I di Corato offrirà consulenze nell’ambulatorio di Reumatologia e colloqui di contraccezione e HPV a cura dell'unità operativa di Ostetricia e Ginecologia.

Un appuntamento fondamentale, nelle svariate possibilità garantite, per sottolineare l’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi precoce, dell’aderenza terapeutica e facilitare l’accessibilità ai servizi, ancor più a fronte del protrarsi della pandemia.

Il programma completo delle iniziative è consultabile sul Portale della Fondazione Onda-Bollini Rosa a questo link https://bit.ly/3xoRfqv.