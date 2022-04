Pasquetta di nuovo all’aperto! Picnic e gite fuori porta per il 35% dei pugliesi

Ieri, giornata di Pasquetta, quasi il 35% pugliesi ha scelto di fare un picnic o una gita fuori porta nel rispetto della tradizione, al mare, in montagna, in campagna o comunque nel verde, fuori e dentro le città, nonostante il tempo non sia stato dei migliori. È quanto emerge dall'analisi di Coldiretti Puglia, che evidenzia la voglia di evasione dei pugliesi dopo gli ultimi due anni caratterizzati dalle misure di restrizione imposte dalla pandemia, con l’impossibilità di stare all’aria aperta e in compagnia.

Non a caso proprio le gite fuori porta si piazzano in cima alla classifica delle attività preferite per la Pasquetta 2022: il 36% dei pugliesi ha deciso di trascorrerla a casa propria per rilassarsi, il 20% ha pensato di dedicarsi alla visita a parenti e amici (secondo Coldiretti/Ixe’). Un fortunato 2% in vacanza, mentre la stessa percentuale ha scelto di visitare un museo.

Tra i piatti più gettonati del Lunedì dell’Angelo ci sono lasagne, pasta alla forno, agnello, salumi, formaggi, uova sode e le tradizionali grigliate a base di carne, pesce e anche verdure. Non mancano polpette, frittate di pasta o di verdure, pizze farcite, ratatouille e macedonia, ma anche colomba farcita da creme realizzate con la cucina del giorno dopo, favorita dalla tendenza a ridurre gli sprechi.

Tutto esaurito negli agriturismi pugliesi a Pasquetta: molte delle 900 aziende agrituristiche di Puglia si sono attrezzate per la giornata con l’offerta di alloggio e di pasti completi ma anche di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione di spazi per il picnic, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia, ricorrendo eventualmente solo all’acquisto dei prodotti aziendali a chilometri zero.