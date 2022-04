Aste e Bilancieri ad Expolevante

Aste e Bilancieri, l’automotoclub storico della città di Bitonto, sarà presente con un proprio stand ad Expolevante, la kermesse del tempo libero in programma da oggi a lunedì 25 aprile alla Fiera del Levante di Bari. Lo stand è allestito nel padiglione sul Viale Orientale dell'ASI Automotoclub Storico Italiano, per la prima volta in veste ufficiale nel capoluogo pugliese.

In questa cinque giorni Expolevante mette in vetrina auto e moto storiche: grazie alla presenza dell’ASI, un intero padiglione è riservato al motorismo storico come passione trasversale sempre più diffusa, anche tra i più giovani.

Nel pomeriggio di domenica 24 aprile, alle 16.30, il presidente Leonardo Greco presenterà in conferenza stampa l’importante manifestazione organizzata dal club Aste e Bilancieri "Sulle strade della pugliesità DOC" (in programma dal 2 al 5 giugno), giunta alla ventesima edizione e inserita quest'anno nel prestigioso Circuito Tricolore ASI.