Ponte di Santa Teresa chiuso al traffico mercoledì 27

Il ponte di Santa Teresa sarà chiuso al traffico per quattro ore, nel pomeriggio di mercoledì 27 aprile, per prove tecniche da parte del Politecnico di Bari. La Polizia locale, con ordinanza n. 275/2022, ha istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli sul ponte di Santa Teresa dalle 14 alle 18.

La chiusura al traffico si rende necessaria per consentire l’installazione di sistemi di monitoraggio del ponte, che sarà sottoposto anche a prove dinamiche con il passaggio di mezzi pesanti. L’intervento rientra tra le attività sul campo del gruppo di ricerca del progetto PRIN 2020 S-MoSES (Smart Monitoring for Safety of Existing Structures and Infrastructures) coordinato dalla professoressa Dora Foti, ordinario di Tecnica delle costruzioni al Politecnico di Bari.

In concomitanza con la chiusura al traffico del ponte di Santa Teresa, i percorsi della linea urbana gestita dall’Asv Autolinee subiranno deviazioni.