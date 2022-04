25 Aprile, il programma della commemorazione di lunedì

La manifestazione di commemorazione per il 77esimo anniversario della Liberazione si svolgerà nella mattinata di lunedì 25 aprile con il coinvolgimento, su iniziativa dell’Assessorato all’Inclusione scolastica, degli alunni delle scuole cittadine che hanno partecipato alla seconda edizione della Settimana Civica “Protagonisti, non spettatori”.

Alle 10 da Palazzo di Città partirà il tradizionale corteo istituzionale con i rappresentanti dell’amministrazione comunale, delle forze dell’ordine e della sezione Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di Bitonto “Carla Nespolo” che, in una nota inviata al sindaco per confermare la partecipazione alla cerimonia commemorativa, invita a considerare, alla luce della drammatica situazione in Ucraina, la celebrazione del 25 Aprile come occasione per riflettere sull’importanza di valori come la libertà, la pace e la democrazia e dell’impegno di tutti per la composizione dei conflitti.

Una volta giunti al cippo commemorativo nella villa comunale, la cerimonia prevede la deposizione della corona d’alloro e degli omaggi floreali.

Quindi gli alunni delle scuole cittadine saranno protagonisti dell’esecuzione di alcuni canti patriottici, oggetto di studio con l’iniziativa didattica “La Resistenza attraverso le canzoni” nell’ambito del progetto ministeriale Settimana Civica.