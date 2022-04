Differenziata porta a porta, si parte il 9 maggio

Mancano 18 giorni alla partenza del porta a porta.

“Dal 9 maggio parte a Bitonto il nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta. Ci siamo quasi!”, annunciava ieri la pagina facebook della Sanb spa, la società di servizi ambientali.

Spariranno dunque fra pochi giorni i cassonetti stradali, e si dovranno utilizzare i kit consegnati a domicilio: mastelli e sacchetti per separare i rifiuti, e conferirli nei giorni prestabiliti.

Per tutte le informazioni si può visitare l'info point in via don Luigi Sturzo (ex sezione distaccata del Tribunale di Bari) o chiamare il numero 080 8406971 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30).⁠