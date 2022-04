Gli alunni del circolo didattico Caiati a scuola di riciclo creativo

Si è concluso il terzo step del progetto “Green School” di VogliAMO Bitonto Pulita nelle scuole del circolo didattico Caiati, che ha visto coinvolte le quarte classi dei plessi di via Traetta e via Abbaticchio. È stato un momento particolarmente istruttivo per i ragazzi che, cimentandosi in un gioco a squadre, hanno cercato di riciclare il più correttamente possibile i rifiuti messi a loro disposizione.

Lo spirito di competizione testimonia una particolare attenzione al tema del riciclo da parte delle fasce più giovani. Un’esperta in oggetti di consumo in plastica, carta e materiali compostabili ha tenuto una breve lezione teorica, mostrando ai ragazzi i polimeri di plastica (originari e derivati dal riciclo).

“Alla fine di questo terzo step, come premio di partecipazione – scrivono da VogliAMO Bitonto Pulita – abbiamo voluto donare ad ogni bambino un vasetto riciclato e decorato contenente una piantina, come simbolo di riciclo creativo ma soprattutto come incentivo a piantare qualcosa come sinonimo di vita ed energia. Grazie a tutte le persone che collaborano e ci danno la possibilità di realizzare questi progetti”.

“La spazzatura – ricordano gli attivisti del movimento di liberi cittadini – è una grande risorsa nel posto sbagliato, a cui manca l'immaginazione di qualcuno perché venga riciclata a beneficio di tutti”.