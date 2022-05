Bitonto accoglie in preghiera la processione della Madonna di Loreto

Solenne processione della Madonna di Loreto giovedì sera a Bitonto, per celebrare l’avvio del mese mariano. Un appuntamento che si ripete da 26 anni, da quando il 5 maggio del 1996 per la prima volta l'immagine della Vergine di Loreto entrò nella Parrocchia del Santissimo Sacramento. Da lì è partita la processione alle 18.30, per poi percorrere via Generale Planelli, via Carlo Rosa, via monsignor Calamita, via Crocifisso, piazza Marconi, piazza Moro, corso Vittorio Emanuele, poi ancora via Carlo Rosa, con una sosta e un momento di preghiera nella chiesa del Sacro Cuore.

La processione ha coinvolto moltissimi fedeli e malati, devoti della Madonna nera. Ha partecipato anche la delegazione provinciale di Bari dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, a conferma del forte legame tra Bitonto e il prestigioso istituto fondato nel 1878 e sotto il controllo del Ministero della Difesa. Le Guardie d’Onore Mario Annese, Gaetano Minenna e Carmen Pernice, sotto la guida del delegato e ispettore per la Puglia dell’istituto, Luca Lombardi, hanno scortato la statua della Vergine lauretana. I loro mantelli al vento, che portano sul lato sinistro lo scudo coronato di Casa Savoia, e il loro procedere lento, austero e ininterrotto, per oltre cinque ore, hanno contribuito a trasmettere solennità all’appuntamento.

Tra le autorità civili e militari vi erano diversi ufficiali dell'Aeronautica Militare. Il 24 marzo 1920 la Madonna di Loreto fu proclamata “Celeste Patrona di tutti gli aeronautici” da papa Benedetto XV, il quale volle accogliere i desideri dei piloti reduci dalla prima guerra mondiale. Di lì a poco, il 28 marzo 1923, la Regia Aeronautica venne istituita ufficialmente come Forza Armata. Da allora, il 10 dicembre, si venera la Virgo Lauretana protettrice di tutti gli aviatori. La protezione di Maria non si limita tuttavia al solo trasporto aereo operato dalle forze armate, ma si estende a tutti i viaggiatori e a quanti operano per la loro sicurezza.