Porta a porta, -1 alla partenza. Domani apertura straordinaria dell'info point Sanb

Lunedì si parte con la raccolta differenziata porta a porta. Domani, in via straordinaria, è prevista l’apertura domenicale, dalle 9 alle 13, dell’info point della Sanb in via don Luigi Sturzo (ex sede distaccata del Tribunale di Bari). Il centro è aperto normalmente sei giorni su sette: il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle 9 alle 13; il martedì e giovedì anche di pomeriggio, dalle 15 alle 19; il sabato dalle 9 alle 13.

Mastelli e sacchi devono essere esposti in fasce orarie differenti a seconda della zona: nel centro storico fra le 13 e le 15 nei giorni feriali, fra le 6 e le 9 la domenica e nei giorni festivi; nel centro urbano dalle 21 alle 23 tutti i giorni, compresi i festivi; per frazioni, zona artigianale e case sparse, l’orario di esposizione è dalle 6 alle 8 nei giorni feriali, dalle 6 alle 9 la domenica e nei giorni festivi.

Tutte le modalità del servizio porta a porta sono stabilite con l’ordinanza del sindaco n. 304 del 4 maggio scorso. Il provvedimento disciplina il conferimento dei rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche a bassa produzione di rifiuti con mastelli e sacchi; le fasce orarie di esposizione e ritiro nelle diverse zone del territorio comunale (centro antico e storico, centro urbano e frazioni); il calendario e le regole di raccolta delle utenze non domestiche ad alta produzione di rifiuti (contenitori carrellati); il sistema di raccolta di pannoloni e pannolini.

Al punto 9 sono disposti i divieti: no all’esposizione di buste o contenitori per la raccolta dei rifiuti in giorni e orari differenti da quelli riportati nell’ordinanza; no all’esposizione di rifiuti non conformi alle disposizioni o con presenza di frazioni estranee rispetto a quella di cui è previsto il conferimento; vietato gettare nel secco residuo materiali riciclabili per i quali è predisposto un apposito servizio di ritiro; no al conferimento improprio di rifiuti nei cestini gettacarte o nei pressi degli stessi; vietato abbandonare rifiuti in tutto il territorio comunale.

