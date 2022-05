Porta a porta, secondo giorno. Intanto vengono rimossi i cassonetti stradali

È partito ieri, con il conferimento dell’umido, il nuovo servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti. Parallelamente, gli operatori della Sanb stanno provvedendo alla rimozione dei cassonetti stradali e stanno raccogliendo l’enorme mole di rifiuti accumulata nell’ultimo weekend di conferimento con il vecchio sistema.

Oggi, come da calendario, si possono conferire plastica e lattine nei sacchi gialli in dotazione nei kit. Nel centro abitato dalle 21 alle 23; nel centro storico dalle 13 alle 15; per case sparse e frazioni dalle 6 alle 8. E domani tocca di nuovo all’umido.

In caso di mancata esposizione negli orari dovuti, i rifiuti differenziati si possono portare nel centro comunale di raccolta nella zona artigianale, in viale delle Nazioni, rispettando gli orari: lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 7 alle 13; martedì e venerdì dalle 7 alle 17; domenica dalle 8 alle 12.