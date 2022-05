Giovedì la processione di santa Lucia Filippini

Dopo due anni di sospensione forzata dovuta alla pandemia, torna quest'anno la festa in onore di santa Lucia Filippini fondatrice dell'ordine delle maestre Pie Filippini. Quest'anno si celebra inoltre il giubileo per i 350 dalla nascita della santa.Fino a domani, nella chiesa dell'istituto Sacro Cuore, si svolgerà il sacro triduo in onore della santa.

Giovedì, alle 17.30, è in programma la concelebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Bari-Bitonto monsignor Giuseppe Satriano e da don Francis Xavier Jagatha Papaiah.

Al termine della messa la sacra immagine di santa Lucia Filippini verrà portata in processione per le vie della città accompagnata dal concerto bandistico di Bitonto "G. Bastiani-Lella".