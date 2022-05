Cuore e talento, nella festa per la Vergine lauretana del comprensivo Modugno-Rutigliano-Rogadeo

Grande festa in onore della Madonna di Loreto, ieri sera nel giardino della parrocchia del Santissimo Sacramento. Alunni e docenti dell’istituto comprensivo statale Modugno-Rutigliano-Rogadeo hanno messo in scena canti, poesie e danze mariane della tradizione cristiana bitontina, italiana ed europea, dinanzi ad un pubblico attento e numeroso.

L’iniziativa, che rientra nel nutrito programma liturgico incentrato sulla tematica “Maria e la sfida del camminare insieme”, ha celebrato la ricorrenza del 26esimo anniversario del trasferimento dell’immagine sacra della Vergine Lauretana dalla chiesa di San Pietro in Vincoli nel centro antico alla parrocchia del Santissimo Sacramento alla periferia della città, per volontà dell’allora rettore don Vincenzo Mundo. Il parroco del tempo della chiesa del Santissimo Sacramento, don Gaetano Coviello, accolse per la prima volta il 5 maggio del 1996 l’effige della Madonna con l’imprimatur dell’allora arcivescovo di Bari-Bitonto monsignor Mariano Magrassi.

Il giardino della parrocchia, illuminato a festa e gremito di gente, ha fatto da scenario al concerto canoro mariano, promosso dal dirigente scolastico professor Michele Bonasia su istanza del professor Giuseppe Cannito referente istituzionale scuola-chiesa, con il placet di don Donato De Felice parroco del Santissimo Sacramento, e il patrocinio dell’arciconfraternita Immacolata Concezione patrona di Bitonto, presieduta da Francesco Cannito

Protagonisti del concerto sono stati alunni e docenti del comprensivo Modugno-Rutigliano-Rogadeo, ai quali il vicario episcopale territoriale don Giovanni Giusto ha portato i saluti dell’arcivescovo di Bari-Bitonto monsignor Giuseppe Satriano, che ha condiviso con gioia la manifestazione mariana.

Il concerto si è articolato in un ricco repertorio di canti, musiche e danze moderne intervallate da recite di poesie mariane in diverse lingue: italiano, inglese, francese e dialetto bitontino. A dirigere il coro la professoressa Elena Perrone, accompagnata dai docenti di educazione musicale. Di particolare suggestione l’esecuzione vocale di due soprani, nell’interpretazione dell’Ave Verum” di Mozart e dell’Ave Maria di Bach-Gounod, per rendere omaggio alla Vergine Lauretana, celeste patrona dell’aeronautica militare italiana.

Il coro “Santa Cecilia” è composto da quasi cento alunni delle quarte classi della scuola primaria Giovanni Modugno e del Plesso Crocifisso, con i solisti della scuola secondaria di primo grado preparati con dedizione dai docenti.

Calorosa l’accoglienza del pubblico, che ha tributato fragorosi e lunghi applausi.

Il dirigente scolastico ha ringraziato il vicario episcopale territoriale e il parroco per l’ospitalità, le autorità presenti per la loro partecipazione, i docenti che si sono prodigati con passione e competenza per la riuscita dell’evento, le famiglie coinvolte a rafforzare l’azione educativa, ma soprattutto gli alunni per il loro grande impegno e talento, per aver contribuito alla bella manifestazione dedicata alla Vergine lauretana.