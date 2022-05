Concorsi pubblici Comune di Bitonto, dal 6 giugno le prove orali

La prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 posti di categoria D, posizione economica D1, con profilo professionale e mansione di “funzionario amministrativo/contabile” (indetto con determinazione R.G. n. 1421/2021 pubblicato sulla G.U.R.I. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 104 del 31/12/2021) si svolgerà il 6 giugno, a partire dalle 8, nella Sala degli Specchi al primo piano del Palazzo di Città in Corso Vittorio Emanuele 41.

Si partirà dal codice identificativo corrispondente alla lettera M, estratta a sorte in occasione della prova scritta.

Sono consultabili a questo link l’avviso di convocazione integrale, l’elenco dei candidati convocati alla prova orale e il modulo di autodichiarazione da presentare per accedere alla sede d’esame, relativo alle misure organizzative e igienico sanitarie rispetto al contagio da Covid-19 contenute nel Piano operativo previsto dal protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici diramato dal Dipartimento della Funzione pubblica).

La prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 posti di categoria C, posizione economica C1, con profilo professionale e mansione di “istruttore amministrativo/contabile” (indetto con determinazione R.G. n. 1422/2021 pubblicato sulla G.U.R.I. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 104 del 31/12/2021) si svolgerà a partire dalle 14.30 del 6 giugno.

Sede della prova sarà la Sala degli Specchi al primo piano del Palazzo di Città in corso Vittorio Emanuele 41.

Si partirà dal codice identificativo corrispondente alla lettera L, estratta a sorte in occasione della prova scritta.

Le prove andranno avanti fino al 30 giugno 2022, secondo il calendario dettagliato nel diario di esami.

Sono consultabili a questo link l’avviso di convocazione integrale, l’elenco dei candidati convocati alla prova orale (completo di giorno e ora di convocazione) e il modulo di autodichiarazione da presentare per accedere alla sede d’esame, relativo alle misure organizzative e igienico sanitarie rispetto al contagio da Covid-19 contenute nel Piano operativo previsto dal protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici diramato dal Dipartimento della Funzione pubblica.