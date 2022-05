Torna Giò Madonnari, l'appuntamento per i più piccoli che colora la città

Dopo un periodo in cui non è stato possibile organizzare eventi, in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Immacolata patrona di Bitonto, il Comitato Feste Patronali e il Comune di Bitonto in collaborazione con la cartolibreria Atlante e l’istituto Sacro Cuore, rinnovano l’appuntamento con Giò Madonnari, iniziativa tutta colorata riservata ai più piccoli.

Le iscrizioni sono aperte ai bambini delle scuole materne, elementari e secondarie di primo grado. I partecipanti saranno divisi in quattro categorie: scuola materna; scuola elementare 1° ciclo (prima e seconda classe); scuola elementare 2°ciclo (terza, quarta e quinta classe); scuola media.

Il programma prevede il raduno di tutti i partecipanti domenica 22 maggio alle 9 dinanzi alla cartolibreria Atlante in viale Giovanni XXIII al civico 91, dove verranno consegnati un set di gessetti colorati e la colazione per ciascun iscritto. È consentito portare altri gessetti e tutto quanto possa servire per realizzare una vera opera d’arte.

La manifestazione sarà allietata da musica, animazione e gadget.

I lavori inizieranno alle 9 e termineranno alle 11. Il tema del concorso sarà “Brilla la mia città sotto un cielo favoloso ed io dipingo l’arancio d’un sole, o il rosso di un tramonto, o il verde di un giardino, o il giallo di un fiore di primavera”.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata; l’eventuale nuova data sarà comunicata dagli organizzatori.

Le iscrizioni sono aperte nella cartolibreria Atlante. Info: 080 3713479.