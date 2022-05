Nasce la settima Strada dei Fiori: volto nuovo per Corte della Lucertola

E siamo a sette. Sarà inaugurata domenica 22 maggio, alle 19, la settima Strada dei Fiori nel centro antico di Bitonto, ancora una volta opera dell’impegno di Michele Castellano, il “giardiniere volontario” che continua a disseminare bellezza attraverso le piante e i fiori.

L’inaugurazione della rinata Corte della Lucertola, organizzata in collaborazione con MariArte, sarà impreziosita dalla performance artistica curata da Piergiorgio Meola con la sua Okiko The Drama Company.

Grandi vasi bianchi, verde e colore danno un volto nuovo al vicolo, grazie all’opera di maquillage voluta e realizzata da Castellano coinvolgendo i residenti. Con lui, a coltivare senso civico e partecipazione, realtà artistiche e culturali come MariArte, Okiko e il Cenacolo dei Poeti.

«Il successo inaspettato delle Vie dei Fiori a Natale scorso, che hanno attirato tantissimi visitatori nel nostro centro antico – racconta Castellano a BitontoLive – mi ha spinto a continuare in questo progetto. Ho immaginato questo scorcio con una base di verde e fiori, ho racimolato il denaro necessario e mi sono dato da fare per recuperare e rimettere a nuovo i vasi, pitturandoli di bianco. I residenti si fidano di me, e hanno dato il poco che hanno potuto, vista la situazione economica difficile».

«L’importante – sottolinea “l’uomo delle piante” – è contribuire ad un progetto condiviso, l’importante è aver cura di uno spazio comune come se fosse casa propria».