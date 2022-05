Servizio trasporto alunni, aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023

Sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto degli alunni per l’anno scolastico 2022/2023. Il servizio si rivolge agli alunni che frequentano le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Bitonto, per i quali la distanza tra l’abitazione e la scuola frequentata sia superiore a 500 metri (per le scuole dell’infanzia o primaria) e a 1.500 metri (per la scuola secondaria di primo grado), considerando il percorso più breve.

Le tariffe mensili a carico delle famiglie variano da 5 a 20 euro in funzione del reddito Isee; la gratuità del servizio è prevista per le famiglie con Isee inferiore ai 12mila euro e per gli alunni che abitano nelle case sparse di Bitonto, Mariotto e Palombaio.

Chi è interessato ad usufruire del servizio dovrà compilare e presentare il modulo d’iscrizione, esclusivamente online, accedendo allo Sportello Telematico del Comune di Bitonto. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 luglio 2022. Probabile data di attivazione del servizio il 2 novembre 2022.

Maggiori dettagli nell’avviso integrale, consultabile in allegato.