Il Torrione s’illumina per Cortili Aperti

Continuano a ritmo serrato i lavori di ristrutturazione del Torrione angioino. Ne dà notizia il sindaco Michele Abbaticchio: “L'impresa che da quasi un anno sta ristrutturando il nostro bene storico con i fondi vinti dal Patto per la Città metropolitana di Bari sta forzando i tempi. Abbiamo chiesto e ottenuto che il cantiere, in gran parte completato, sia visitabile dagli innumerevoli cittadini e turisti che vorranno farlo durante Cortili Aperti, sabato e domenica prossimi”.

In occasione della manifestazione che apre monumenti, chiese e dimore storiche della città ai visitatori, sarà possibile anche visitare la ristrutturata terrazza del Torrione. E, in serata, sarà “collaudato” il nuovo impianto d’illuminazione che mette in luce anche il fossato. All'interno si potrà inoltre visitare la mostra degli elaborati di progetto più rappresentativi.

Il cantiere sarà insomma condiviso con i visitatori, come “luogo di conoscenza, valorizzazione e divulgazione storica, tecnica e artistica di particolare valore culturale”, conclude Abbaticchio.