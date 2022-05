Torna la Festa patronale dell'Immacolata, il programma

Torna la Festa Patronale dopo i due anni di sosta forzata causata dalla pandemia. D’intesa con l’Amministrazione comunale e con l’Arcidiocesi di Bari-Bitonto si è voluto predisporre un programma che coniugasse i due aspetti che tradizionalmente la tipizzano: la notazione storica e la devozione popolare. In quest’ottica, un immancabile apparato: il fascino dei colori delle luci, l’intreccio di folklore e sacralità, il ritmo gioioso e ancestrale delle bande, il rito processionale e via dicendo.

La tradizione racconta che la Vergine Maria apparsa al generale Montemar fece sì che Bitonto venisse risparmiata dall’essere messa a ferro e fuoco. Il sentimento popolare “vide” l’intervento di una presenza numinosa e pensò al miracolo.

«Resta ancor oggi nell’immaginario – commenta a BitontoLive il professor Nicola Pice, presidente del Comitato Feste Patronali – la dolcezza di questo intervento sovrannaturale ed oggi il “miracolo” che si chiede è lo sforzo di vedere oltre le incertezze del presente, magari puntando le pupille dei nostri occhi verso l’alto. Del resto alla Vergine Immacolata la collettività bitontina sempre si è rivolta nei momenti più difficili della sua storia, quelli gravosi di siccità, di carestia e pestilenza, oltre al momento del sacco della città nel 26 maggio 1734. La nostra città ha visto sempre in Lei un rifugio, un soccorso, un orientamento per una vita illuminata dalla fede cristiana, al di là dei limiti e degli orientamenti di ciascuno. Anche in questo il senso di una festa patronale».

«Mi preme evidenziare però – aggiunge Pice – che la Festa patronale, proprio perché momento che scandisce la vita di una comunità, dev’essere necessariamente pensata e programmata per tempo, piuttosto che definita in tempi stretti da un gruppo di volenterosi che ci mettono l’anima e l’entusiasmo incessante, costretti però a ricercare affannosamente contributi pubblici e privati».

Il professore sottolinea che «bisogna una volta per tutte mettere a bilancio comunale una somma atta a poter programmare un tempo festivo nei suoi diversi risvolti contenutistici. Un’ultima considerazione va fatta con molta franchezza: una festa patronale “popolare” richiede la partecipazione ampia e la più corale possibile di tutte le componenti sociali della città, non può poggiarsi solo sul sostegno dei pochi».

IL PROGRAMMA

Domenica 22 maggio - ore 9.30: Viale Giovanni XXIII Giò Madonnari (organizzato da Cartolibreria Atlante e Istituto Sacro Cuore)

Lunedì 23 maggio - ore 17: trasferimento della sacra immagine dell’Immacolata dalla Cattedrale alla zona artigianale, dove don Pierpaolo Fortunato celebrerà una santa messa. Prosieguo per la rsa Villa Giovanni XXIII, con accoglienza e preghiera per anziani e infermi

Martedì 24 maggio - ore 18.30 - Villa Giovanni XXIII: santa messa celebrata da don Vito Piccinonna; ore 19.30: trasferimento della sacra immagine all’hospice e recita della preghiera mariana; ore 20: trasferimento della sacra immagine nella basilica dei Santi Medici

Mercoledì 25 maggio - ore 19.30 - Basilica Santi Medici: canti mariani con gli alunni della scuola primaria Fornelli guidati dalla professoressa Angela Drimaco; ore 21 - piazza Cavour: la “Chiamata d’Emergenza” in concerto

Giovedì 26 maggio - ore 6.30 - Basilica Santi Medici: messa dell’alba presieduta da don Gianni Giusto; “Ave Maria” a cura dell’ Orchestra sinfonica di fiati “Davide Delle Cese” Città di Bitonto diretta dal maestro Vito Vittorio Desantis, con voce solista del tenore Cesare Zamparino; ore 10: trasferimento della sacra immagine nella Cattedrale con accompagnamento delle scolaresche. Atto di affidamento della città all’Immacolata, pronunciato da don Ciccio Acquafredda; ore 20 - Cattedrale: Vespri solenni mariani presieduti da don Rocco Daniele Priore; ore 20.45 - Porta Baresana: cerimonia dello svelamento del Quadro del Miracolo; esecuzione del gruppo folkloristico Re Pambanelle e della Corale di San Leone diretti da Tina Masciale; accompagnamento musicale dell’Orchestra di fiati Delle Cese; accensione della Macchina e delle luminarie; ore 21.15 - piazza Cavour: “I Bambini di Vasco” in concerto; ore 22 - Chiostro Cattedrale: concerto dell’Orchestra metropolitana di Bari, violinista Clarissa Beivacqua, direttore Lavard Skou Lersen, in programma musiche di Parente, Mozart, Ciaikowsky

Venerdì 27 maggio - ore 20: altarini mariani nel centro antico e riscoperta delle edicole in terracotta apposte nel 1954 nel quartiere dell’ospedale, a cura del Cenacolo dei Poeti; ore 21 - centro antico e strade centrali: “Notte di Musica” speciale È Festa

Sabato 28 maggio - ore 20 - Cattedrale: concerto d’organo eseguito dalla Camerata Musicale Barese, all’organo Maria Greco; ore 21 - piazza Cavour: Hit Parade Tour, concerto pop con Gianni Mazza & Pasqualino Maione e la Big Band

Domenica 29 maggio - ore 10.30 - piazza Cavour: Gran concerto bandistico ”Città di Alfano” diretto dal maestro Giovanni Minafra; ore 11: messa solenne celebrata dall’arcivescovo di Bari-Bitonto monsignor Giuseppe Satriano, animata dalla Schola Cantorum della Cattedrale; ore 18.30: processione dell’Immacolata per le vie cittadine con la partecipazione delle autorità civili e militari, del Capitolo Cattedrale, del clero, delle confraternite e dei devoti. Accompagnamento musicale Concerto bandistico “Tommaso Traetta” del maestro Simone Mezzapesa; ore 19 - piazza Cavour: Gran concerto bandistico ”Città di Alfano” diretto dal maestro Giovanni Minafra. Lancio di una mongolfiera a cura dei devoti Cartolibreria Atlante, Smic, L’Arte è di Enzo Abbaticchio, Amado Mio, Cartoleria Artenica, Cartoleria Raffaello, Cartolibreria del Corso, Ottica Ancona; ore 21.30/23 - piazzale Villa comunale: grandioso spettacolo di fontane danzanti a cura della ditta Dominici offerte dal Comitato Zona Artigianale

Lunedì 30 maggio - ore 20.30 - piazza Cavour: Disco Live Summer 2022 con Claudio Guerrini, Ricky Battini e Giuditta Arecco, dj e speaker di RDS.