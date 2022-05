Porta a porta, Sanb rafforza i canali di comunicazione con i cittadini

La Sanb, che sta gestendo il nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta a Bitonto, Palombaio e Mariotto, per venire incontro alle esigenze dei cittadini sta rafforzato il sistema di comunicazione. Al fine di evitare intasamenti e sovrapposizioni, la società invita ad utilizzare i canali specifici e separati predisposti per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.

Utenze domestiche

Per le segnalazioni di mancato ritiro rifiuti o abbandoni promiscui, si può contattare lo 080.840.69.71 dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e nel pomeriggio dalle 17.00 alle 20.00, in modo che la segnalazione possa essere acquisita ed evasa in tempi brevi.

Utenze non domestiche

Per ogni richiesta relativa alla consegna e al ritiro di mastelli o carrellati per utenze non domestiche e attività commerciali nel territorio di Bitonto e frazioni, si potrà compilare il form accedendo a questo link: https://forms.gle/KDKoRu5USyEUFaZy6

Sanb prenderà in carico le richieste e gli interessati saranno ricontattati da un incaricato.

Per qualsiasi informazione o richiesta è sempre disponibile l’info point in via don Luigi Sturzo (ex sezione distaccata del Tribunale di Bitonto) aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 19.00.

Sanb invita inoltre ad ottimizzare gli spazi comuni dove esporre i mastelli, sovrapponendoli e ravvicinandoli in modo ordinato per ingombrare il meno possibile e agevolare gli operatori nelle operazioni di ritiro dei rifiuti differenziati.