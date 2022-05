Porta a porta a Bitonto: quella diffusa “allergia” alle regole

Il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta a Bitonto è partito da quasi due settimane. I tempi non sono certamente maturi per un bilancio, ma sembra che in città non si parli d’altro. Per strada, sui social, nei bar, coi parenti, tutti (o quasi) esprimono il proprio parere su un servizio che era già realtà, e da diversi anni, in molti comuni limitrofi e non.

Come sempre accade con le novità, i disagi ci sono e continueranno ad esserci. Bisognerebbe solo capire se questi disagi siano effettivamente causati da “colpe” degli amministratori (come molti bitontini denunciano sui social in questi giorni) o piuttosto dall’inciviltà e dalla diffusa allergia alle regole. Certo non è facile abituarsi ad un cambiamento abbastanza radicale come questo. Chi scrive si è trovata, in primis, ad affrontare qualche difficoltà quando, qualche anno fa, ha dovuto trasferirsi per lavoro nella provincia di Forlì-Cesena dove, oggettivamente, le regole sono molto più ferree. A Forlì, ad esempio, l’umido viene ritirato solo due volte a settimana (a Bitonto tre) e il secco residuo, addirittura, ogni due settimane. Lo stesso Comune di Forlì ha reso noto un report dove si mostrano i cambiamenti avvenuti nella percentuale di riciclo nei primi anni di avvio della raccolta porta a porta. Secondo la società che gestisce il servizio, si sarebbe verificato un calo significativo del secco residuo rispetto alla media dei primi otto mesi, ovvero -55% (equivalenti a 270 tonnellate in meno in un mese). Ovvio che per ottenere questi risultati la città ci ha messo anni, ma c’è una cosa che i forlivesi, e tanti altri cittadini italiani, non hanno mai fatto: lamentarsi. Ebbene sì, hanno serenamente accettato le nuove regole, cercando invece di cogliere gli aspetti positivi di questa nuova realtà: eliminazione degli orribili e maleodoranti cassonetti urbani, ritiro direttamente a casa dei propri rifiuti e, soprattutto, benefici per l’ambiente.

Perché è proprio questo lo scopo principale della raccolta porta a porta, ma pare che molti bitontini non vogliano capirlo. La percentuale di materiale riciclato aumenta quando si fa la raccolta porta a porta, perché la gente è “costretta” a differenziare. E allora vogliamo dire che, forse, è proprio questo che non va giù a molti bitontini? Molti, probabilmente, si sono sentiti braccati, perché non avevano mai differenziato un rifiuto in vita loro. Perché non è decoroso lamentarsi del fatto che il secco residuo viene ritirato “solo” una volta a settimana, quando in altre città avviene esattamente lo stesso o, come appunto nel caso di Forlì o di altri comuni, due volte se non addirittura una volta al mese.

Basterebbe organizzarsi appena un po’ per rendersi conto che, se fatta davvero bene, la raccolta porta a porta è una grande opportunità per poter dare finalmente un contributo decisivo a ridurre l’inquinamento. Cosa che tutti dobbiamo ai nostri figli e nipoti. E non dimentichiamoci che in molti casi è anche una comodità che qualcuno venga a prendere i nostri rifiuti direttamente a domicilio.

Alcuni concittadini si sono lamentati del fatto che in questo modo si sentono vincolati a portare fuori i rifiuti solo in un certo orario. Forse dimenticano che gli orari per il conferimento dei rifiuti c’erano anche prima, ma probabilmente non li hanno mai rispettati. Altri hanno inneggiato all’installazione delle cosiddette isole ecologiche con tessera magnetica. Una soluzione fantastica, per carità, ma non attuabile a Bitonto “per motivi burocratici”, secondo quanto affermato dal sindaco Abbaticchio.

Su una cosa però sento di intervenire in maniera critica nei confronti delle istituzioni, specialmente quelle europee: poco è stato fatto sul problema degli imballaggi. Perché, ammettiamolo, se produciamo tanti rifiuti è anche perché le industrie imballano troppo.

Eppure in altre realtà, soprattutto non italiane, la filosofia “zero waste” (zero sprechi) è ormai sempre più diffusa tra i consumatori. La lotta al packaging, anzi all’over packaging (involucri e incarti superflui) dovrebbe essere una delle priorità di chi ci governa e non basta certamente l’entrata in vigore (in Italia lo scorso 14 gennaio) della Direttiva SUP sul divieto delle plastiche monouso.

Occorre un cambiamento radicale che dovrebbe partire dalle industrie. Del resto Il prezzo dei prodotti agroalimentari confezionati, come l’insalata in busta o le carote, rispetto allo stesso prodotto sfuso, può aumentare fino a dieci volte. Dunque perché non incentivare la diffusione dei cosiddetti supermercati a zero imballaggi? In realtà gli esempi virtuosi non mancano, sparsi un po’ in tutta Italia. Piccoli punti vendita o negozi in franchising che danno la possibilità di acquistare alimenti e prodotti d’uso comune sfusi, senza imballaggio. Il fenomeno negli ultimi anni si è esteso, tanto che anche alcune grandi catene offrono questo servizio ai propri clienti. Tra questi ricordiamo Eco Point di Crai, Auchan Self Discount, Negozio leggero, Borgo Etico.

Ma la vera rivoluzione avverrà quando in ogni supermercato non si vedranno più tonnellate di imballaggi inutili e ingombranti. Ma anche, anzi soprattutto, quando tutti noi capiremo che, per vedere un vero cambiamento, ciascuno deve agire nel quotidiano con scelte responsabili.