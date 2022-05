E questo rifiuto dove lo butto? Risponde il professor Sanb

E questo dove lo butto? Per chiarire ogni dubbio sulla raccolta differenziata, in aggiunta all’opuscolo informativo consegnato agli utenti di Bitonto e frazioni, ecco che “sale in cattedra” il professor Sanb. Giovedì 26 maggio e domenica 5 giugno sarà a disposizione dei bambini, per rispondere ad ogni domanda e curiosità ed insegnare a separare correttamente i rifiuti più “difficili” come batterie scariche, medicinali scaduti, materiale elettronico, giocattoli non funzionanti… E ci sarà un gadget per i bambini che li consegneranno direttamente al prof Sanb. i più piccoli possono diventare a loro volta dei piccoli insegnati, in casa, in materia di separazione dei rifiuti nei diversi mastelli e sacchetti del porta a porta.

L’appuntamento è per giovedì 26 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, sull’isola spartitraffico davanti all’ingresso principale della Villa comunale; e per domenica 5 giugno, sempre dalle 9.30 alle 12.30, in piazza Aldo Moro vicino alla chiesa di San Francesco di Paola.

Sarà un’occasione importante per imparare, confrontarsi e crescere insieme, come cittadini consapevoli che vogliono dare il proprio contributo alla pulizia della città e alla riduzione dei rifiuti per aiutare il pianeta.