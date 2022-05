Visita agli altari mariani nelle corti del centro antico

Venerdì 27 maggio alle 20 partirà da Porta Baresana la tradizionale visita agli altari mariani allestiti nelle corti del centro antico dai residenti, che hanno pregato all'aperto per tutto il maggio mariano. La passeggiata sarà accompagnata come sempre dalla bassa banda di Michele Tarantino. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Quest’anno per la prima volta la passeggiata non si terrà dopo la cerimonia dello svelamento del quadro, che avverrà domani alle 20.45.

L'iniziativa, nell'ambito della festa patronale organizzata dal Comitato Festa Patronale presieduto dal professor Nicola Pice, è mossa principalmente dalla volontà del Cenacolo dei Poeti di sostenere e divulgare l'antica tradizione di pregare insieme sull'uscio di casa e di condividere la costruzione dei manufatti temporanei impreziositi da tovaglie ricamate, teli e lenzuola, immagini votive. È dedicata alla memoria del signor Giuseppe Memola, della signora Maria Lacetera, della signora Centrone e di tutti i partecipanti che ci hanno preceduto nella Grazia del Signore.

L'appuntamento è a Porta Baresana, dinanzi al quadro, venerdì 27 maggio alle 20.

Info Nicola Abbondanza 393 5389310.