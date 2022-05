Monsignor Francesco Savino nuovo vicepresidente Cei per l’area Sud

Monsignor Francesco Savino è il nuovo vicepresidente della Cei per l’area Sud. Lo ha eletto ieri sera l’Assemblea generale dei vescovi in corso a Roma, in sostituzione del vescovo di Acireale, Antonino Raspanti, giunto a fine mandato.

Nato a Bitonto il 13 novembre 1954, monsignor Savino è entrato nel Seminario regionale di Molfetta dopo aver conseguito la maturità classica al liceo Sylos di Bitonto, nel 1973. Ordinato sacerdote il 24 agosto 1978, è stato nominato viceparroco della parrocchia San Silvestro-Crocifisso. Il 20 gennaio 1985 è diventato parroco della parrocchia di Cristo Re Universale e quattro anni dopo rettore della parrocchia santuario Santi Medici.

Da sempre attento alle fragilità e ai problemi causati dall’illegalità diffusa, e impegnato per l’accoglienza, il 28 febbraio 2015 venne eletto da papa Francesco vescovo della diocesi di Cassano all’Jonio, prendendo possesso della cattedra calabrese il 31 maggio dello stesso anno, dopo essere stato ordinato vescovo il precedente 2 maggio.

Anche nel suo ministero episcopale, monsignor Savino ha continuato a prestare particolare attenzione alle periferie geografiche ed esistenziali.

«A nome dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto – è il messaggio dell’arcivescovo di Bari-Bitonto monsignor Giuseppe Satriano – esprimo le più sincere felicitazioni a monsignor Francesco Savino. In questo tempo pasquale che volge ormai verso la solennità della Pentecoste, invochiamo tutti insieme su di lui il dono dello Spirito Santo, perché scenda nel suo cuore, avvolga il suo ministero e infonda tutte le grazie necessarie per rispondere a questa nuova chiamata. Nella consapevolezza che il Signore non chiama chi è capace, ma rende capace coloro che chiama, confidiamo che monsignor Savino continuerà a fare dell’umiltà la leva della sua missione, consentendo così a Dio di sollevare la vita di tante sorelle e tanti fratelli. Da parte nostra, come popolo di battezzati della Chiesa di Bari-Bitonto, laici, religiosi, diaconi e presbiteri, continueremo a pregare per lui, perché il suo cuore possa ulteriormente allargarsi fino ad accogliere “le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce” (Gaudium et Spes, 1) di tutte le sorelle e i fratelli delle diocesi dell’Italia meridionale».