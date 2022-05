L'abbraccio dei fedeli all'Immacolata sul sagrato della basilica

Come da tradizione, ieri mattina alle 6:30 è stata celebrata la santa messa in onore dell’Immacolata sul sagrato della Basilica dei Santi Medici. Una celebrazione liturgica mariana molto sentita dal popolo bitontino, per omaggiare la patrona della città.

La messa, presieduta dal vicario episcopale territoriale don Giovanni Giusto, è stata concelebrata da don Francesco Spierto e don Tommaso Genchi vicari parrocchiali dei Santi Medici, don Rocco Priore vicario parrocchiale della Concattedrale, don Donatello De Felice parroco del Santissimo Sacramento, don Oronzo Pascazio confessore. Ed è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook del Comitato Festa Patronale.

Nella ricorrenza la sacra immagine dell’Immacolata è stata deposta all’ingresso della porta centrale della basilica, riccamente addobbata di fiori. Sul capo della Madonna, la corona in oro tempestata di pietre preziose che reca gli stemmi del vescovo monsignor Aurelio Marena e del Comune di Bitonto, ed uno scorcio della Cattedrale. Il tutto è sormontato da una colomba simbolo teologico dello Spirito Santo, che dona alla Madonna il potere taumaturgico e la incorona Regina populi Bituntinenses.

Piazza XXVI Maggio era gremita di fedeli e devoti. Tra le autorità presenti, il vice sindaco Rino Mangini, il già senatore della Repubblica Giovanni Procaccci, il presidente del Comitato Festa Patronale Nicola Pice, il presidente emerito dell’arciconfraternita Immacolata Concezione Giuseppe Cannito, l’assessora Marianna Legista e le rappresentanze di arciconfraternite e confraternite.

Il vicario episcopale territoriale, prima della benedizione, ha annunciato che domenica 29 maggio sarà celebrata in Cattedrale la messa solenne presieduta da monsignor Giuseppe Satriano arcivescovo di Bari-Bitonto e dal già parroco-rettore monsignor Francesco Savino, nominato due giorni fa vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana per l’area Sud.

Don Giusto ha ringraziato il parroco-rettore don Vito Piccinonna per l’accoglienza in Basilica, affermando: “Maria è il segno della città di Bitonto”.

Alle 10 è avvenuto il trasferimento della sacra immagine in Cattedrale, accompagnato dalle scolaresche, dal gruppo folkloristico Re Pambanelle e dai devoti, con l’atto di affidamento della città alla Beata Vergine pronunciato dal parroco don Ciccio Acquafredda.