Il prof Sanb insegna, e i bambini imparano in fretta!

Grande partecipazione, ieri mattina dinanzi alla Villa comunale, per il primo appuntamento dei piccoli bitontini con il professor Sanb, l’esperto della raccolta differenziata dei rifiuti.

I bambini, attenti e curiosi, si sono dimostrati allievi eccellenti e hanno fatto a gara per imparare a separare anche oggetti e scarti più “difficili” ” come batterie scariche, medicinali scaduti, materiale elettronico, giocattoli non funzionanti...

E domenica 5 giugno si replica: appuntamento in piazza Aldo Moro (lato chiesa San Francesco di Paola) dalle 9.30 alle 12.30.

Sarà un’occasione importante per confrontarsi e crescere insieme, come cittadini consapevoli che vogliono dare il proprio contributo alla pulizia della città e alla riduzione dei rifiuti per aiutare il pianeta.