Il 30 e il 31 maggio festa con “Così… per Gioco” e “A Scuola con… Sport”

Bitonto torna a splendere attraverso l’energia e i sorrisi dei bambini, grazie alle feste di verifica dei progetti “Così… per Gioco” e “A Scuola con… Sport” realizzati dall’associazione sportiva dilettantistica e culturale Laureati in Movimento, nelle giornate del 30 e del 31 maggio.

Con “A Scuola con… Sport” (vincitore del bando pubblico per la promozione dello sport a scuola indetto per l'anno scolastico 2019/2020 dall'amministrazione comunale, realizzato in collaborazione con Volley Bitonto, polisportiva paralimpica Elos “Michele Cioce”, Gymnica Sports, Bitonto Sportiva, Virtus Basket, Karate Club, La Perla, Olimpia e New Rugby) e con “Così… per Gioco”, destinati rispettivamente alle scuole primarie e alle scuole dell’infanzia di Bitonto, Mariotto e Palombaio, oltre 2600 bambini hanno potuto scoprire, in totale sicurezza, il piacere e il divertimento di una sana educazione motoria e sportiva. Con l’obiettivo di promuovere e realizzare forme di collaborazione e di implementazioni di esperienze tra scuola, amministrazione comunale e associazionismo sportivo del territorio, nel rispetto delle finalità educative di progetto, le attività si sono svolte come percorso parallelo a quello curriculare, attraverso differenti laboratori di un’ora a settimana rivolti a tutti gli alunni, nessuno escluso. Tutto è stato condotto da laureati in Scienze delle attività motorie e sportive, istruttori con qualifica federale per il settore giovanile scolastico, supervisionati da un tutor laureato, ed esperti per le attività motorio sportive adattate per la presa in carico degli alunni con disabilità.

Una ripresa in sicurezza fortemente desiderata da adulti e bambini dopo la lunga pausa pandemica, che nelle giornate del 30 e del 31 maggio si concluderà con due grandi momenti di festa collettiva nello stadio comunale Città degli Ulivi.

Nel pomeriggio di lunedì 30 maggio saranno i cinquenni delle scuole dell’infanzia i protagonisti di un percorso ludico motorio, a partire dalle 17.30. Tra giochi, divertimento e risate, il comune denominatore sarà l’attività sportiva come veicolo di valori sani e tesi al benessere psicofisico degli adulti di domani.

Dalle 9 di martedì 31 maggio, invece, sarà il turno delle quinte classi delle scuole primarie, pronte a prendere parte alla festa di verifica del percorso di orientamento sportivo. Seguiranno, nel corso della settimana, le feste d’istituto per le classi dalla prima alla quarta. Accompagnati dallo staff tecnico che ha seguito i partecipanti nel corso del progetto, i bambini vivranno momenti di condivisione, inclusione, arricchimento e confronto.